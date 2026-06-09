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В Нигерии число жертв вспышки холеры увеличилось до 74 - РИА Новости, 09.06.2026
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15:08 09.06.2026 (обновлено: 15:14 09.06.2026)
В Нигерии число жертв вспышки холеры увеличилось до 74

"Врачи без границ": число жертв холеры на северо-востоке Нигерии выросло до 74

© REUTERS / Christophe Van der PerreМедицинские работники и пациенты в палатке для лечения тяжелых случаев холеры в центре организации "Врачи без границ" в Нигерии
Медицинские работники и пациенты в палатке для лечения тяжелых случаев холеры в центре организации Врачи без границ в Нигерии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Christophe Van der Perre
Медицинские работники и пациенты в палатке для лечения тяжелых случаев холеры в центре организации "Врачи без границ" в Нигерии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число умерших от вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74 человек, число зараженных превысило 7,8 тысячи.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число смертей в результате вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74, а число зараженных превысило 7,8 тысячи, сообщила международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).
"Министерство здравоохранения (штата - ред.) Борно зафиксировало 7850 предполагаемых случаев холеры… и 74 летальных исхода", - говорится в сообщении на странице отделения MSF в Нигерии в соцсети Facebook*.
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Данные относятся к периоду с 1 мая по 7 июня этого года, первый предполагаемый случай был зафиксирован 1 мая.
MSF создала несколько центров лечения холеры в нигерийском штате, куда по состоянию на 7 июня поступили в общей сложности более 7,4 тысячи пациентов. В среднем медцентры организации принимают около 230 зараженных в день.
В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев заболевания холерой в России зарегистрировано не было. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. Ранее министерство здравоохранения Нигерии сообщало о 943 подтвержденных случаях холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.
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В миреНигерияРоссияАфрикаВрачи без границФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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