В Нигерии число жертв вспышки холеры увеличилось до 74

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число умерших от вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74 человек, число зараженных превысило 7,8 тысячи.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число смертей в результате вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74, а число зараженных превысило 7,8 тысячи, сообщила международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).
Данные относятся к периоду с 1 мая по 7 июня этого года, первый предполагаемый случай был зафиксирован 1 мая.
MSF создала несколько центров лечения холеры в нигерийском штате, куда по состоянию на 7 июня поступили в общей сложности более 7,4 тысячи пациентов. В среднем медцентры организации принимают около 230 зараженных в день.
В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев заболевания холерой в России зарегистрировано не было. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. Ранее министерство здравоохранения Нигерии сообщало о 943 подтвержденных случаях холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.
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