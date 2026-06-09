Власти и духовенство Югры будут вместе поддерживать материнство

ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Департамент соцразвития Югры и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по поддержке семьи, материнства и профилактике абортов, сообщается на сайте правительства округа.

Документ скрепили подписями директор департамента соцразвития округа Антон Терехин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также епископ Югорский и Няганский Михаил.

"Соглашение закрепляет намерения сторон развивать совместные проекты по поддержке семьи, материнства и профилактике абортов. Власти и церковь намерены вместе пропагандировать традиционные духовно-нравственные ценности, привлекать волонтеров к делам милосердия и следить за тем, чтобы в соцучреждениях уважали право человека на свободу вероисповедания", - говорится в сообщении.

В Югре, со слов митрополита Павла, православными себя считают около 80% жителей, такое партнерство давно назрело. Стороны договорились, что будут работать на опережение — помогать женщинам, которые решили сохранить беременность, и поддерживать многодетные семьи. Митрополит заявил, что готов крестить лично каждого третьего рожденного и последующих детей в многодетных семьях при желании родителей. Уже подготовлены специальные подарочные коробки с крестильными наборами, вручать их будут в роддоме, вместе с сотрудниками департамента.

"Документ дает нам право совместно принимать социальные программы. Сегодня многие нуждаются в помощи — и в продуктах, и в вещах. Но ведь человек — это не только тело, но и душа. Когда мы вместе, когда есть документ, который регулирует наши действия, никто уже не скажет, что церковь действует сама по себе. Мы не делим духовное и социальное — это единое целое", - заявил митрополит Павел, его слова приводятся в сообщении.