Рейтинг@Mail.ru
Власти и духовенство Югры будут вместе поддерживать материнство - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 09.06.2026
Власти и духовенство Югры будут вместе поддерживать материнство

Власти и духовенство ХМАО будут вместе поддерживать материнство

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Департамент соцразвития Югры и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по поддержке семьи, материнства и профилактике абортов, сообщается на сайте правительства округа.
Документ скрепили подписями директор департамента соцразвития округа Антон Терехин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также епископ Югорский и Няганский Михаил.
"Соглашение закрепляет намерения сторон развивать совместные проекты по поддержке семьи, материнства и профилактике абортов. Власти и церковь намерены вместе пропагандировать традиционные духовно-нравственные ценности, привлекать волонтеров к делам милосердия и следить за тем, чтобы в соцучреждениях уважали право человека на свободу вероисповедания", - говорится в сообщении.
В Югре, со слов митрополита Павла, православными себя считают около 80% жителей, такое партнерство давно назрело. Стороны договорились, что будут работать на опережение — помогать женщинам, которые решили сохранить беременность, и поддерживать многодетные семьи. Митрополит заявил, что готов крестить лично каждого третьего рожденного и последующих детей в многодетных семьях при желании родителей. Уже подготовлены специальные подарочные коробки с крестильными наборами, вручать их будут в роддоме, вместе с сотрудниками департамента.
"Документ дает нам право совместно принимать социальные программы. Сегодня многие нуждаются в помощи — и в продуктах, и в вещах. Но ведь человек — это не только тело, но и душа. Когда мы вместе, когда есть документ, который регулирует наши действия, никто уже не скажет, что церковь действует сама по себе. Мы не делим духовное и социальное — это единое целое", - заявил митрополит Павел, его слова приводятся в сообщении.
Антон Терехин, комментируя событие, подчеркнул, что соглашение позволит дальше укреплять духовно-нравственные ценности жителей Югры и достигать больших результатов.
 
Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала