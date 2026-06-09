"Хезболла" заявила, что атаковала израильский морской пункт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы движения "Хезболла" атаковали израильский морской опорный пункт Рас-эн-Накура в пограничной зоне на юге Ливана.
- Атака была осуществлена в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня и удары по населенным пунктам на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали израильский морской опорный пункт Рас-эн-Накура в пограничной зоне на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник (совпадает с мск - ред.) атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура", - говорится в заявлении.
Всего с начала вторника "Хезболлах" заявило о десяти боевых операциях против израильской армии. Ранее движение сообщало об атаках на позиции и технику израильских военных в приграничных районах, а также о применении ударных беспилотников и ракет.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.