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"Хезболла" заявила, что атаковала израильский морской пункт - РИА Новости, 09.06.2026
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22:13 09.06.2026 (обновлено: 22:14 09.06.2026)
"Хезболла" заявила, что атаковала израильский морской пункт

"Хезболла" заявила, что атаковала израильский морской пункт на границе с Ливаном

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы движения "Хезболла" атаковали израильский морской опорный пункт Рас-эн-Накура в пограничной зоне на юге Ливана.
  • Атака была осуществлена в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня и удары по населенным пунктам на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали израильский морской опорный пункт Рас-эн-Накура в пограничной зоне на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник (совпадает с мск - ред.) атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура", - говорится в заявлении.
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В пресс-службе движения заявили, что атака была осуществлена в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня, а также удары по населенным пунктам на юге Ливана.
Всего с начала вторника "Хезболлах" заявило о десяти боевых операциях против израильской армии. Ранее движение сообщало об атаках на позиции и технику израильских военных в приграничных районах, а также о применении ударных беспилотников и ракет.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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