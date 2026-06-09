В Харькове прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Харькове прогремели взрывы.
- Воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели во вторник в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот телеканал уже сообщал о взрывах в Харькове во вторник.
"В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18