Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове слышали взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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