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Первую онлайн-заявку на соцпредпринимательство одобрили в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.06.2026
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Твой бизнес
 
13:29 09.06.2026
Первую онлайн-заявку на соцпредпринимательство одобрили в Хабаровском крае

Первую цифровую заявку на статус соцпредпринимателя одобрили в Хабаровском крае

© iStock.com / Liubomyr VoronaБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Бизнесмен во время работы
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первую электронную заявку на получение статуса социального предпринимателя рассмотрели и одобрили в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Процесс оформления статуса в крае ускорен в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей".
В регионе количество социальных предпринимателей растет: в 2020 году – 42, в 2021 – 78, в 2024 году – 154, в 2025 – 162. При этом заявки на включение в реестр социальных предприятий подаются ежемесячно. На начало июня 2026 года подано 93 заявки.
В Минэкономразвития края отметили, что до последнего времени заявка на присвоение статуса социального предприятия и документы принимались только в бумажном виде. Вся процедура занимала до 30 дней. Благодаря переходу на цифровой формат сроки сократились до 18 дней, и предприниматели могут быстрее приступить к работе в новом качестве, получить льготы.
"Второе важное преимущество – социального характера. Учитывая, что среди наших социальных предпринимателей есть люди с ограниченными физическими возможностями, с цифровизацией отпадает необходимость прихода в учреждение. Третье: сохраняется обратная связь: предприниматели могут внести предложения, как органам власти улучшить работу", — уточнили в ведомстве.
В Хабаровском крае для социальных предпринимателей предусмотрены меры поддержки: льготный заем под ставку 5% годовых, бесплатное обучение и получение комплексных услуг в приоритетном порядке (разработка сайта, полиграфия, сертификация и другие), льготная аренда.
Сегодня социальные предприниматели зарегистрированы в девяти районах края. Больше всего соцпредприятий работает в сфере дополнительного образования, присмотра и ухода за детьми, физкультурно-оздоровительной деятельности. Растет число предприятий, трудоустроивших социально уязвимые категории граждан. На данный момент таких предприятий в крае 18. Обеспечена занятость 206 работников из числа людей с инвалидностью, пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, одиноких родителей и граждан, освободившихся из мест заключения. Кроме того, в 2025 году статус социального предприятия получили пять индивидуальных предпринимателей-инвалидов.
 
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