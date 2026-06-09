Первую онлайн-заявку на соцпредпринимательство одобрили в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первую электронную заявку на получение статуса социального предпринимателя рассмотрели и одобрили в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Процесс оформления статуса в крае ускорен в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей".

В регионе количество социальных предпринимателей растет: в 2020 году – 42, в 2021 – 78, в 2024 году – 154, в 2025 – 162. При этом заявки на включение в реестр социальных предприятий подаются ежемесячно. На начало июня 2026 года подано 93 заявки.

В Минэкономразвития края отметили, что до последнего времени заявка на присвоение статуса социального предприятия и документы принимались только в бумажном виде. Вся процедура занимала до 30 дней. Благодаря переходу на цифровой формат сроки сократились до 18 дней, и предприниматели могут быстрее приступить к работе в новом качестве, получить льготы.

"Второе важное преимущество – социального характера. Учитывая, что среди наших социальных предпринимателей есть люди с ограниченными физическими возможностями, с цифровизацией отпадает необходимость прихода в учреждение. Третье: сохраняется обратная связь: предприниматели могут внести предложения, как органам власти улучшить работу", — уточнили в ведомстве.

В Хабаровском крае для социальных предпринимателей предусмотрены меры поддержки: льготный заем под ставку 5% годовых, бесплатное обучение и получение комплексных услуг в приоритетном порядке (разработка сайта, полиграфия, сертификация и другие), льготная аренда.