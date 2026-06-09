В Казани умер мужчина, взявший себе имя Исус Христос

КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Житель Казани, несколько лет назад взявший себе имя Исус Христос, умер в своей квартире, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В феврале 2026 года этот же суд по требованию прокуратуры обязал Исуса Петровича Христоса вернуть прежнее имя, полученное при рождении - Евгений Петрович Чекулаев. В частности, решением суда была аннулирована запись о перемене имени, на органы загс возложена обязанность восстановить ранее существовавшую запись о рождении данного мужчины. Самому Исусу Христосу было предписано получить новый документ, удостоверяющий личность в соответствии со свидетельством о рождении.