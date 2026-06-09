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В Казани умер мужчина, взявший себе имя Исус Христос - РИА Новости, 09.06.2026
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12:52 09.06.2026

В Казани умер мужчина, взявший себе имя Исус Христос

© Фото : соцсетиЕвгений Чекулаев (Исус Христос)
Евгений Чекулаев (Исус Христос) - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети
Евгений Чекулаев (Исус Христос). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Казани, взявший себе имя Исус Христос, умер в своей квартире.
  • Смерть не носит криминальный характер, сообщили в правоохранительных органах.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Житель Казани, несколько лет назад взявший себе имя Исус Христос, умер в своей квартире, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Тело гражданина 1979 года рождения обнаружили 1 июня в квартире без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.
По его информации, смерть не носит криминальный характер.
Казанский Христос стал известен после того, как фиктивно зарегистрировал в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра 45 иностранцев. В 2025 году Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил его за это к двум годам лишения свободы условно.
В феврале 2026 года этот же суд по требованию прокуратуры обязал Исуса Петровича Христоса вернуть прежнее имя, полученное при рождении - Евгений Петрович Чекулаев. В частности, решением суда была аннулирована запись о перемене имени, на органы загс возложена обязанность восстановить ранее существовавшую запись о рождении данного мужчины. Самому Исусу Христосу было предписано получить новый документ, удостоверяющий личность в соответствии со свидетельством о рождении.
 
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