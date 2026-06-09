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"Просто посмешище!" Новая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад - РИА Новости, 09.06.2026
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16:06 09.06.2026 (обновлено: 16:57 09.06.2026)

"Просто посмешище!" Новая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас по 21-му пакету санкций против России.
  • Комментаторы выражают мнение о неэффективности санкций и критикуют политику Каллас.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас по 21-му пакету санкций против России.
«
"К этому моменту вы уже должны понимать, что их экономика более устойчива, чем ваша!" — написал пользователь.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС
8 июня, 09:31
«
"Кирпичик за кирпичиком вы просто разрушаете европейскую экономику, которая уже рухнула. России плевать на ваши санкции, они не возымели никакого эффекта, кроме как в ваших несбывшихся мечтах", — отметил другой комментатор.
«
"Этой женщине нужна психиатрическая помощь из-за ее ненависти к русским. Пожалуйста, отстраните ее от должности", — обрушился с критикой третий.
«
"Столько ненависти, столько санкций, а когда твой муж торговал с Россией, все было хорошо. Эти политики — просто посмешище", — заключили читатели.
Ранее сегодня Каллас заявила, что список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.
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Вчера, 14:13
 
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