Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас по 21-му пакету санкций против России.
- Комментаторы выражают мнение о неэффективности санкций и критикуют политику Каллас.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас по 21-му пакету санкций против России.
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"К этому моменту вы уже должны понимать, что их экономика более устойчива, чем ваша!" — написал пользователь.
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"Кирпичик за кирпичиком вы просто разрушаете европейскую экономику, которая уже рухнула. России плевать на ваши санкции, они не возымели никакого эффекта, кроме как в ваших несбывшихся мечтах", — отметил другой комментатор.
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"Этой женщине нужна психиатрическая помощь из-за ее ненависти к русским. Пожалуйста, отстраните ее от должности", — обрушился с критикой третий.
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"Столько ненависти, столько санкций, а когда твой муж торговал с Россией, все было хорошо. Эти политики — просто посмешище", — заключили читатели.
Ранее сегодня Каллас заявила, что список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.