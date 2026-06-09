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Йога-гуру рассказал о пользе медитации - РИА Новости, 09.06.2026
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02:24 09.06.2026
Йога-гуру рассказал о пользе медитации

Йога-гуру Варчасви: медитация помогает снять стресс и повысить уровень энергии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗанятия йогой на пляже
Занятия йогой на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Занятия йогой на пляже . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медитация помогает снять стресс, повысить уровень энергии и стать эффективнее в повседневных делах, заявил йога-гуру Арвинд Варчасви.
  • По словам Варчасви, медитация и йога повышают уровень энергии, что позволяет выполнять задачи быстрее и снижает напряженность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Медитация помогает снять стресс, повысить уровень энергии и стать эффективнее в повседневных делах, заявил РИА Новости йога-гуру, представитель гуманитарной организации "Искусство жизни" Арвинд Варчасви.
По его словам, стресс возникает, когда у человека слишком много дел, слишком мало времени и низкая энергия, при этом изменить в этой ситуации, как утверждает он, можно только уровень энергии.
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"Когда вы медитируете и немного занимаетесь йогой, ваш уровень энергии повышается, и благодаря этому вы становитесь эффективнее в любом деле. То, на что уходит 40 минут, вы можете сделать за 10-15 минут", - пояснил Варчасви.
Он уточнил, что так вы освобождаете себе больше времени и становитесь гораздо менее напряженным.
"Медитация положительно влияет и на тело, и на ум, благодаря ей человек становится намного спокойнее", - сказал индийский гуру.
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