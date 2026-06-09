Краткий пересказ от РИА ИИ Медитация помогает снять стресс, повысить уровень энергии и стать эффективнее в повседневных делах, заявил йога-гуру Арвинд Варчасви.

По словам Варчасви, медитация и йога повышают уровень энергии, что позволяет выполнять задачи быстрее и снижает напряженность.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Медитация помогает снять стресс, повысить уровень энергии и стать эффективнее в повседневных делах, заявил РИА Новости йога-гуру, представитель гуманитарной организации "Искусство жизни" Арвинд Варчасви.

По его словам, стресс возникает, когда у человека слишком много дел, слишком мало времени и низкая энергия, при этом изменить в этой ситуации, как утверждает он, можно только уровень энергии.

"Когда вы медитируете и немного занимаетесь йогой, ваш уровень энергии повышается, и благодаря этому вы становитесь эффективнее в любом деле. То, на что уходит 40 минут, вы можете сделать за 10-15 минут", - пояснил Варчасви.

Он уточнил, что так вы освобождаете себе больше времени и становитесь гораздо менее напряженным.