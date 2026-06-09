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Путин направил приветствие участникам съезда общества охраны памятников - РИА Новости, 09.06.2026
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12:42 09.06.2026 (обновлено: 12:53 09.06.2026)
Путин направил приветствие участникам съезда общества охраны памятников

Путин отметил роль ВООПиК в восстановлении пострадавших в СВО усадеб и храмов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПиК) в восстановлении усадеб и храмов, пострадавших в ходе СВО в приграничье.
Приветственная телеграмма по случаю XIII съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который приурочен к 60-летию ВООПиК, опубликована на сайте Кремля.
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"Созданная 8 июня 1966 года, ваша организация объединила вокруг своих высоких целей деятелей науки и искусства, реставраторов, сотрудников музеев, журналистов, волонтеров. Внесла большой вклад в сбережение и воссоздание уникальных древних памятников, шедевров градостроительства, архитектуры, зодчества, которыми по праву славится наша страна", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что эта благородная работа не теряет своей актуальности, находит широкую поддержку общества, вовлекает в свою орбиту новых единомышленников. Путин подчеркнул, что это те, кто по зову сердца стремится участвовать в деле сохранения национального культурного достояния, защиты исторической правды, продвижения общих духовных ценностей.
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"И конечно, особо отмечу вашу активную роль в восстановлении усадеб, монастырей, храмов Курской, Белгородской, Брянской областей, пострадавших в ходе специальной военной операции", - добавил глава государства.
В рамках содержательных дискуссий, уверен президент, делегаты съезда выйдут на идеи и инициативы, которые будут востребованы на практике, послужат развитию ВООПиК.
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