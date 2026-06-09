Путин направил приветствие участникам съезда общества охраны памятников

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"Созданная 8 июня 1966 года, ваша организация объединила вокруг своих высоких целей деятелей науки и искусства, реставраторов, сотрудников музеев, журналистов, волонтеров. Внесла большой вклад в сбережение и воссоздание уникальных древних памятников, шедевров градостроительства, архитектуры, зодчества, которыми по праву славится наша страна", - говорится в телеграмме.