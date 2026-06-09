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С начала войны в Иране 29 судов подверглись нападению - РИА Новости, 09.06.2026
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02:19 09.06.2026
С начала войны в Иране 29 судов подверглись нападению

UKMTO: с начала войны в Иране зафиксировано 29 нападений на суда в этом регионе

© U.S. Navy photoЭсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© U.S. Navy photo
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала войны в Иране зафиксировано 29 нападений на суда в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.
  • В период с 28 февраля по 8 июня 2026 года UKMTO получило доклады о 54 инцидентах в регионе, из них два — с целью перехвата управления.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С начала войны в Иране было зафиксировано 29 нападений на суда, проходящие по Ормузскому проливу и Персидскому и Оманскому заливам, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"В период с 28 февраля по 8 июня 2026 года... UKMTO получило... 29 докладов о нападении на судно в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - говорится на сайте организации.
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В сообщении подчеркивается, что общее число инцидентов в регионе, в соответствии с полученными докладами, составило 54, а нападений с целью перехвата управления - два.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
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В миреИранОрмузский проливПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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