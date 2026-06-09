С начала войны в Иране 29 судов подверглись нападению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала войны в Иране зафиксировано 29 нападений на суда в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.
- В период с 28 февраля по 8 июня 2026 года UKMTO получило доклады о 54 инцидентах в регионе, из них два — с целью перехвата управления.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С начала войны в Иране было зафиксировано 29 нападений на суда, проходящие по Ормузскому проливу и Персидскому и Оманскому заливам, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"В период с 28 февраля по 8 июня 2026 года... UKMTO получило... 29 докладов о нападении на судно в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - говорится на сайте организации.
В сообщении подчеркивается, что общее число инцидентов в регионе, в соответствии с полученными докладами, составило 54, а нападений с целью перехвата управления - два.
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