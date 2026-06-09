Умер ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев

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"Чегемский район понес тяжелую утрату. На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Бекмурзаевич Хочуев… Светлая память о воине, труженике и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.