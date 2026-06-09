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Умер ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев - РИА Новости, 09.06.2026
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10:53 09.06.2026 (обновлено: 10:54 09.06.2026)
Умер ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев

В Кабардино-Балкарии умер ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев

© Фото : Администрация Чегемского районаВетеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев
Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Администрация Чегемского района
Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев из Кабардино-Балкарии умер на 103-м году жизни.
  • Он был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией" и "За доблестный труд".
НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев из Кабардино-Балкарии скончался на 103-м году жизни, сообщила администрация Чегемского района республики.
«
"Чегемский район понес тяжелую утрату. На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Бекмурзаевич Хочуев… Светлая память о воине, труженике и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Хочуев в июне 1942 года был призван в Красную армию в воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, под Орлом был ранен, после восстановления направлен на Карельский фронт, где командовал саперным отделением. Боевой путь закончил в Северной Норвегии, день Победы встретил в Москве.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией" и "За доблестный труд".
После войны Хочуев работал начальником планово-производственного отдела сельхозхимии Чегемского района.
 
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