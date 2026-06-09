Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели как минимум две серии взрывов.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
"Взрыв прозвучал в Харькове", — говорится в его публикации в Telegram.
Минуту спустя телеканал сообщил о новых звуках детонации в городе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18