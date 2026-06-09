Госдума расширила основания для увольнения из силовых ведомств

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла законопроект, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств.

Добавляются новые основания для увольнения, включая прекращение допуска к гостайне, проступок, порочащий честь, и систематическое нарушение дисциплины.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не будет выплачиваться.

Законопроектом расширяется перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается сотрудникам таможни, противопожарной службы, ФССП и УИС.

В частности, единовременное пособие не будет выплачиваться в связи с: проступком, порочащим честь; утратой доверия; нарушением условий контракта; несоблюдением ограничений; прекращением допуска к гостайне по вине сотрудника, наличием иностранного гражданства или ВНЖ; статусом иноагента, подложными документы; употреблением наркотиков без назначения врача; отказом от перевода на нижестоящую должность.

Кроме того, уточняется, что начальник таможенных органов получит право увольнять за прекращение допуска к гостайне (в том числе из-за нарушения законодательства о гостайне) и за проступок, порочащий честь. Добавляется, что возможно также увольнение и за систематическое нарушение дисциплины при наличии письменного взыскания.

Согласно закону, контракт с сотрудниками федеральной противопожарной службы будет растрогаться в связи со статусом иноагента, а также с прекращением допуска к гостайне по вине сотрудника.