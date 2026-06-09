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Госдума расширила основания для увольнения из силовых ведомств - РИА Новости, 09.06.2026
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15:11 09.06.2026
Госдума расширила основания для увольнения из силовых ведомств

Госдума приняла проект, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств.
  • Добавляются новые основания для увольнения, включая прекращение допуска к гостайне, проступок, порочащий честь, и систематическое нарушение дисциплины.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не будет выплачиваться.
Законопроектом расширяется перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается сотрудникам таможни, противопожарной службы, ФССП и УИС.
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В частности, единовременное пособие не будет выплачиваться в связи с: проступком, порочащим честь; утратой доверия; нарушением условий контракта; несоблюдением ограничений; прекращением допуска к гостайне по вине сотрудника, наличием иностранного гражданства или ВНЖ; статусом иноагента, подложными документы; употреблением наркотиков без назначения врача; отказом от перевода на нижестоящую должность.
Кроме того, уточняется, что начальник таможенных органов получит право увольнять за прекращение допуска к гостайне (в том числе из-за нарушения законодательства о гостайне) и за проступок, порочащий честь. Добавляется, что возможно также увольнение и за систематическое нарушение дисциплины при наличии письменного взыскания.
Согласно закону, контракт с сотрудниками федеральной противопожарной службы будет растрогаться в связи со статусом иноагента, а также с прекращением допуска к гостайне по вине сотрудника.
Отмечается, что для судебных приставов также вводится основание для расторжения контракта в связи с прекращением допуска к гостайне из-за нарушения законодательства о гостайне.
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