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В Госдуме предложили проводить консультации психологов по ОМС перед ЕГЭ - РИА Новости, 09.06.2026
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19:42 09.06.2026
В Госдуме предложили проводить консультации психологов по ОМС перед ЕГЭ

Нечаев предложил проводить консультации психологов по ОМС школьникам перед ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил проводить консультации психологов по ОМС школьникам перед ЕГЭ.
  • По его мнению, можно будет обратиться к школьному психологу, в поликлинику или к частному специалисту по полису ОМС.
  • Нечаев напомнил, что консультации перед ЕГЭ являются продолжением инициативы партии о пересдаче одного экзамена, которую поддержал Владимир Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в беседе с РИА Новости предложил проводить консультации школьникам психологов по ОМС перед ЕГЭ.
"Мы предлагаем именно возможность консультации. Во-первых, психолог есть не в каждой школе - хотя уже во многих. Поэтому идея простая: где тебе удобнее… По полису ОМС мы по ряду вопросов можем обращаться не только в государственную, но и в частную клинику. Логика универсальная: где удобнее и где есть доверие - туда и обращайся", - сказал Нечаев.
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Лидер партии отметил, что это своего рода "открытый билет": можно обратиться к школьному психологу, можно в поликлинику или к частному специалисту.
Кроме того, он напомнил, что консультации перед ЕГЭ являются продолжением инициативы партии, внесенной три года назад о пересдаче одного экзамена, которую поддержал президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, что уже два года можно пересдать один экзамен ЕГЭ. И это уже сняло часть стресса - говорю в том числе как отец школьников. Когда готовишься несколько лет, особенно последний год, сдаешь - и не дай бог что-то забыл: сразу другой вуз, может, другая специальность. Это большие нервы", - отметил политик.
По его словам, за два года на пересдачу подали уже более 250 тысяч человек, а этом году будет еще "точно больше 100 тысяч школьников".
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ОбществоРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФ
 
 
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