В Госдуме предложили проводить консультации психологов по ОМС перед ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил проводить консультации психологов по ОМС школьникам перед ЕГЭ.

По его мнению, можно будет обратиться к школьному психологу, в поликлинику или к частному специалисту по полису ОМС.

Нечаев напомнил, что консультации перед ЕГЭ являются продолжением инициативы партии о пересдаче одного экзамена, которую поддержал Владимир Путин.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в беседе с РИА Новости предложил проводить консультации школьникам психологов по ОМС перед ЕГЭ.

"Мы предлагаем именно возможность консультации. Во-первых, психолог есть не в каждой школе - хотя уже во многих. Поэтому идея простая: где тебе удобнее… По полису ОМС мы по ряду вопросов можем обращаться не только в государственную, но и в частную клинику. Логика универсальная: где удобнее и где есть доверие - туда и обращайся", - сказал Нечаев

Лидер партии отметил, что это своего рода "открытый билет": можно обратиться к школьному психологу, можно в поликлинику или к частному специалисту.

Владимир Путин. Кроме того, он напомнил, что консультации перед ЕГЭ являются продолжением инициативы партии, внесенной три года назад о пересдаче одного экзамена, которую поддержал президент РФ

"Вы знаете, что уже два года можно пересдать один экзамен ЕГЭ. И это уже сняло часть стресса - говорю в том числе как отец школьников. Когда готовишься несколько лет, особенно последний год, сдаешь - и не дай бог что-то забыл: сразу другой вуз, может, другая специальность. Это большие нервы", - отметил политик.