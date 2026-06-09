Госдеп США объявил о намерении продвигать UFC-дипломатию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию.
- Американский госсекретарь Марко Рубио в четверг подпишет меморандум о взаимопонимании с главой UFC Дэйной Уайтом.
- 14 июня на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC, где Илия Топурия проведет первую защиту титула против Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию, для чего американский госсекретарь Марко Рубио в четверг подпишет меморандум о взаимопонимании с главой UFC Дэйной Уайтом.
"Подписание меморандума ознаменует начало нового государственно-частного партнерства, направленного на развитие инициатив в сфере спортивной дипломатии и сотрудничества в области глобального продвижения смешанных единоборств", - говорится в сообщении американского государственного департамента.
Активисты добиваются отмены боя UFC в Белом доме
Вчера, 03:56
В день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
8 марта, 06:36