Госдеп США объявил о намерении продвигать UFC-дипломатию

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию, для чего американский госсекретарь Марко Рубио в четверг подпишет меморандум о взаимопонимании с главой UFC Дэйной Уайтом.