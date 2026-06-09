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Госдеп США объявил о намерении продвигать UFC-дипломатию - РИА Новости, 09.06.2026
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02:20 09.06.2026
Госдеп США объявил о намерении продвигать UFC-дипломатию

Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию

© Фото : UFCПояс UFC
Пояс UFC - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : UFC
Пояс UFC. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию.
  • Американский госсекретарь Марко Рубио в четверг подпишет меморандум о взаимопонимании с главой UFC Дэйной Уайтом.
  • 14 июня на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC, где Илия Топурия проведет первую защиту титула против Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о намерении продвигать спортивную дипломатию, для чего американский госсекретарь Марко Рубио в четверг подпишет меморандум о взаимопонимании с главой UFC Дэйной Уайтом.
"Подписание меморандума ознаменует начало нового государственно-частного партнерства, направленного на развитие инициатив в сфере спортивной дипломатии и сотрудничества в области глобального продвижения смешанных единоборств", - говорится в сообщении американского государственного департамента.
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Согласно сообщению госдепа, Рубио и Уайт подпишут меморандум в госдепартаменте в четверг в 21.00 мск.
В день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
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