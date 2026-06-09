Рейтинг@Mail.ru
Эксперты связали поражение ФРГ на выборах в СБ ООН с двойными стандартами - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 09.06.2026
Эксперты связали поражение ФРГ на выборах в СБ ООН с двойными стандартами

Эксперты связали поражение Германии на выборах в СБ ООН с двойными стандартами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия не смогла занять место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, набрав 104 голоса вместо необходимых 127.
  • По мнению евродепутата Фабио Де Мази и профессора Йоханнеса Варвика, провал ФРГ связан с двойными стандартами в политике Берлина и низкой "дипломатической продуктивностью".
  • Авторы статьи отмечают, что Германия утратила свой престиж на международной арене из-за противоречивой позиции по конфликтам в Газе и на Украине и отказа от сбалансированного подхода к международной политике.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Провал Германии на выборах на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН связан с двойными стандартами в политике Берлина и его низкой "дипломатической продуктивностью", говорится в статье евродепутата и сопредседателя партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази и профессора международных отношений и европейской политики Галле-Виттенбергского университета Йоханнеса Варвика.
В минувшую среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру, заявила Вагенкнехт
Вчера, 20:19
"Очевидно, что двойные стандарты Германии в отношении международного права и ее низкая "дипломатическая продуктивность", которую недавно публично критиковала бывшая канцлер (Ангела – ред.) Меркель, стали решающими факторами", - следует из статьи де Мази и Варвика, опубликованной в газете Berliner Zeitung.
Авторы статьи заявили, что в последние годы Германия утратила свой престиж на международной арене. Если раньше ФРГ выступала за дипломатическое урегулирование конфликтов и четко следовала в этом направлении, то уже в периоды экс-канцлера Олафа Шольца и действующего канцлера Фридриха Мерца, которого называют "канцлером иностранных дел", ФРГ не смогла найти поддержки в странах Глобального Юга из-за своей позиции по конфликтам в Газе и на Украине, а также противоречивых сигналов относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Де Мази и Варвик указали в своей статье, что Германия ушла от сбалансированного подхода к международной политике, который отвечал ее интересам. Авторы отметили, что ФРГ отказывается от дипломатических инициатив по Украине, прикрываясь международным правом, однако в вопросе эскалации на Ближнем Востоке нынешние власти в Берлине отходят от него и не занимают конкретной позиции.
"В конце концов, спираль санкций против России и войны на Ближнем Востоке значительно способствовали росту цен на энергоносители и кризису немецкой промышленной модели… Запятнанный имидж Германии также будет иметь экономические последствия, поскольку Германия, страна с ограниченными ресурсами и низким уровнем экспорта, в большей степени зависит от международных цепочек поставок и импорта энергоносителей, чем другие страны", - говорится в статье.
Поражение ФРГ в стремлении добиться места в Совбезе ООН стало серьезным ударом для Мерца, ставшего самым непопулярным канцлером Германии, заявили Де Мази и Варвик, добавив, что в немецкую внешнюю политику вместо упрямства необходимо вернуть профессионализм.
Исследование социологического института INSA для газеты Bild ранее показало, что рейтинг недовольства Мерцем среди населения ФРГ установил новый исторический антирекорд. Согласно результатам исследования, работой действующего канцлера удовлетворены только 15% участников опроса.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Германии потребовали от Украины репарации за подрыв "Северных потоков"
Вчера, 18:35
 
В миреГерманияБерлин (город)Ближний ВостокФридрих МерцООНГенеральная Ассамблея ООНОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала