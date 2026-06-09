Краткий пересказ от РИА ИИ Германия не смогла занять место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, набрав 104 голоса вместо необходимых 127.

По мнению евродепутата Фабио Де Мази и профессора Йоханнеса Варвика, провал ФРГ связан с двойными стандартами в политике Берлина и низкой "дипломатической продуктивностью".

Авторы статьи отмечают, что Германия утратила свой престиж на международной арене из-за противоречивой позиции по конфликтам в Газе и на Украине и отказа от сбалансированного подхода к международной политике.

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Провал Германии на выборах на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН связан с двойными стандартами в политике Берлина и его низкой "дипломатической продуктивностью", говорится в статье евродепутата и сопредседателя партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази и профессора международных отношений и европейской политики Галле-Виттенбергского университета Йоханнеса Варвика.

В минувшую среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.

"Очевидно, что двойные стандарты Германии в отношении международного права и ее низкая "дипломатическая продуктивность", которую недавно публично критиковала бывшая канцлер (Ангела – ред.) Меркель, стали решающими факторами", - следует из статьи де Мази и Варвика, опубликованной в газете Berliner Zeitung

Авторы статьи заявили, что в последние годы Германия утратила свой престиж на международной арене. Если раньше ФРГ выступала за дипломатическое урегулирование конфликтов и четко следовала в этом направлении, то уже в периоды экс-канцлера Олафа Шольца и действующего канцлера Фридриха Мерца , которого называют "канцлером иностранных дел", ФРГ не смогла найти поддержки в странах Глобального Юга из-за своей позиции по конфликтам в Газе и на Украине , а также противоречивых сигналов относительно конфликта на Ближнем Востоке

Де Мази и Варвик указали в своей статье, что Германия ушла от сбалансированного подхода к международной политике, который отвечал ее интересам. Авторы отметили, что ФРГ отказывается от дипломатических инициатив по Украине, прикрываясь международным правом, однако в вопросе эскалации на Ближнем Востоке нынешние власти в Берлине отходят от него и не занимают конкретной позиции.

"В конце концов, спираль санкций против России и войны на Ближнем Востоке значительно способствовали росту цен на энергоносители и кризису немецкой промышленной модели… Запятнанный имидж Германии также будет иметь экономические последствия, поскольку Германия, страна с ограниченными ресурсами и низким уровнем экспорта, в большей степени зависит от международных цепочек поставок и импорта энергоносителей, чем другие страны", - говорится в статье.

Поражение ФРГ в стремлении добиться места в Совбезе ООН стало серьезным ударом для Мерца, ставшего самым непопулярным канцлером Германии, заявили Де Мази и Варвик, добавив, что в немецкую внешнюю политику вместо упрямства необходимо вернуть профессионализм.