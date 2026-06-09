Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия не смогла занять место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, набрав 104 голоса вместо необходимых 127.
- По мнению евродепутата Фабио Де Мази и профессора Йоханнеса Варвика, провал ФРГ связан с двойными стандартами в политике Берлина и низкой "дипломатической продуктивностью".
- Авторы статьи отмечают, что Германия утратила свой престиж на международной арене из-за противоречивой позиции по конфликтам в Газе и на Украине и отказа от сбалансированного подхода к международной политике.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Провал Германии на выборах на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН связан с двойными стандартами в политике Берлина и его низкой "дипломатической продуктивностью", говорится в статье евродепутата и сопредседателя партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази и профессора международных отношений и европейской политики Галле-Виттенбергского университета Йоханнеса Варвика.
В минувшую среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
"Очевидно, что двойные стандарты Германии в отношении международного права и ее низкая "дипломатическая продуктивность", которую недавно публично критиковала бывшая канцлер (Ангела – ред.) Меркель, стали решающими факторами", - следует из статьи де Мази и Варвика, опубликованной в газете Berliner Zeitung.
Авторы статьи заявили, что в последние годы Германия утратила свой престиж на международной арене. Если раньше ФРГ выступала за дипломатическое урегулирование конфликтов и четко следовала в этом направлении, то уже в периоды экс-канцлера Олафа Шольца и действующего канцлера Фридриха Мерца, которого называют "канцлером иностранных дел", ФРГ не смогла найти поддержки в странах Глобального Юга из-за своей позиции по конфликтам в Газе и на Украине, а также противоречивых сигналов относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Де Мази и Варвик указали в своей статье, что Германия ушла от сбалансированного подхода к международной политике, который отвечал ее интересам. Авторы отметили, что ФРГ отказывается от дипломатических инициатив по Украине, прикрываясь международным правом, однако в вопросе эскалации на Ближнем Востоке нынешние власти в Берлине отходят от него и не занимают конкретной позиции.
"В конце концов, спираль санкций против России и войны на Ближнем Востоке значительно способствовали росту цен на энергоносители и кризису немецкой промышленной модели… Запятнанный имидж Германии также будет иметь экономические последствия, поскольку Германия, страна с ограниченными ресурсами и низким уровнем экспорта, в большей степени зависит от международных цепочек поставок и импорта энергоносителей, чем другие страны", - говорится в статье.
Поражение ФРГ в стремлении добиться места в Совбезе ООН стало серьезным ударом для Мерца, ставшего самым непопулярным канцлером Германии, заявили Де Мази и Варвик, добавив, что в немецкую внешнюю политику вместо упрямства необходимо вернуть профессионализм.
Исследование социологического института INSA для газеты Bild ранее показало, что рейтинг недовольства Мерцем среди населения ФРГ установил новый исторический антирекорд. Согласно результатам исследования, работой действующего канцлера удовлетворены только 15% участников опроса.