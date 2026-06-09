Краткий пересказ от РИА ИИ Дорогая энергия вынуждает энергоемкие отрасли промышленности Германии переносить производство за рубеж, заявил депутат АдГ Штеффен Котре.

По его словам, в Германии невозможно полноценно развивать индустрию искусственного интеллекта из-за высоких цен на энергию.

Депутат отметил, что уже четвертый или пятый год подряд наблюдается отток капитала из Германии.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дорогая энергия вынуждает промышленность ФРГ уходить за рубеж, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

"Германия находится на нисходящей траектории развития. В стране слишком дорогая энергия, из-за чего энергоемкие отрасли промышленности переносят производство за рубеж", - сказал Котре

Кроме того, по его словам, в Германии невозможно полноценно развивать индустрию искусственного интеллекта, поскольку эта отрасль также требует очень больших объемов энергии по доступным ценам.

"Это означает, что Германия сама лишает себя будущих возможностей. И результаты этого уже видны. Насколько я помню, мы наблюдаем отток капитала уже четвертый или пятый год подряд", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что считает это поразительным, если сравнить ситуацию с предыдущими десятилетиями, когда капитал постоянно притекал в Германию, потому что инвестировать в страну было выгодно.