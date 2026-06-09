Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что население Германии устало от неудачных попыток исправить неправильную политику в стране.
- Так он прокомментировал многотысячную демонстрацию в Берлине против правительства Германии и его миграционной политики.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Население Германии устало от неудачных попыток исправить неправильную политику в стране, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя протесты против канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
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"Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики" , - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее исследование института INSA для газеты Bild показало, что Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. Газета Bild сообщала, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
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