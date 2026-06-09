Депутат бундестага заявил, что Мерц не уйдет в отставку добровольно

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уйдет в отставку добровольно, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Так, например, вопрос ядерной энергетики больше даже не обсуждается, потому что этого не хочет его коалиционный партнер, добавил Котре.