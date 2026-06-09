Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уйдет в отставку добровольно.
- По мнению Котре, Мерц предал интересы Германии и отказался от многих позиций своей партии ХДС под давлением коалиционного партнера — СДПГ.
- Котре утверждает, что Мерц позволяет ставить себя в зависимое положение и слишком сильно идет навстречу СДПГ ради сохранения поста канцлера.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уйдет в отставку добровольно, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
По мнению депутата, Мерц "предал интересы Германии", потому что этого хотел его коалиционный партнер - СДПГ. "Он отказался от многих позиций ХДС - своей собственной партии и парламентской фракции - и фактически перечеркнул их", - добавил собеседник агентства.
Так, например, вопрос ядерной энергетики больше даже не обсуждается, потому что этого не хочет его коалиционный партнер, добавил Котре.
"Он позволяет ставить себя в зависимое положение, и по всей Германии говорят о том, что он слишком сильно идет навстречу СДПГ только для того, чтобы сохранить за собой пост канцлера. Поэтому я не верю, что он добровольно решится на такой шаг", - отметил депутат АдГ.