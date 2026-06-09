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Депутат бундестага заявил, что Мерц не уйдет в отставку добровольно - РИА Новости, 09.06.2026
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05:23 09.06.2026
Депутат бундестага заявил, что Мерц не уйдет в отставку добровольно

Депутат от АдГ Котре: Мерц не уйдет в отставку добровольно

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уйдет в отставку добровольно.
  • По мнению Котре, Мерц предал интересы Германии и отказался от многих позиций своей партии ХДС под давлением коалиционного партнера — СДПГ.
  • Котре утверждает, что Мерц позволяет ставить себя в зависимое положение и слишком сильно идет навстречу СДПГ ради сохранения поста канцлера.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уйдет в отставку добровольно, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Я не могу представить, что канцлер Мерц уйдет в отставку. Он сделал все возможное, чтобы стать канцлером", - сказал Котре.
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По мнению депутата, Мерц "предал интересы Германии", потому что этого хотел его коалиционный партнер - СДПГ. "Он отказался от многих позиций ХДС - своей собственной партии и парламентской фракции - и фактически перечеркнул их", - добавил собеседник агентства.
Так, например, вопрос ядерной энергетики больше даже не обсуждается, потому что этого не хочет его коалиционный партнер, добавил Котре.
"Он позволяет ставить себя в зависимое положение, и по всей Германии говорят о том, что он слишком сильно идет навстречу СДПГ только для того, чтобы сохранить за собой пост канцлера. Поэтому я не верю, что он добровольно решится на такой шаг", - отметил депутат АдГ.
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В миреГерманияФридрих МерцШтеффен КотреХДС/ХСС
 
 
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