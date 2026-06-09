Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал отказ от атомной энергетики одной из крупнейших ошибок ФРГ.
- По словам Котре, Германия разрушила собственную технологическую базу и утратила компетенции в области атомной энергетики.
- В Германии и других странах Европы все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике, при этом канцлер Фридрих Мерц считает процесс отказа от нее необратимым, хотя и признает ошибочность изначального решения.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от атомной энергетики стал одной из крупнейших ошибок ФРГ, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
По его словам, "совершенно очевидно", что Германии придется приглашать к себе специалистов со всего мира, поскольку она "из-за своей наивности и идеологического подхода" разрушила собственную технологическую базу и утратила собственные знания и компетенции.
"Для меня это совершенно непонятно и является одной из самых серьезных ошибок, допущенных в Германии за последние десятилетия", - сказал Котре.
В Германии и других странах Европы все чаще звучали призывы вернуться к атомной энергетике. Решения об отказе от нее все больше политиков и экспертов называли ошибочными.
В ФРГ наиболее активно за возвращение к мирному атому выступала партия АдГ. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя эту тему, называл процесс отказа от атомной энергии необратимым, хотя и признавал, что само решение изначально было неверным.
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