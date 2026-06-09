В бундестаге рассказали о крупнейшей экономической ошибке Германии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от атомной энергетики стал одной из крупнейших ошибок ФРГ, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.