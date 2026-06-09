Бундестаг отклонил предложение о создании комиссии по "Северному потоку"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бундестаг отклонил предложение правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) о создании комиссии по расследованию теракта на "Северном потоке", сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.