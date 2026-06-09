Бундестаг отклонил предложение о создании комиссии по "Северному потоку"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бундестаг отклонил предложение партии "Альтернатива для Германии" о создании комиссии по расследованию теракта на "Северном потоке".
- Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре предположил, что США могли быть вовлечены в произошедшее, но этого не хотят признавать или выяснять.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бундестаг отклонил предложение правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) о создании комиссии по расследованию теракта на "Северном потоке", сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.
Партия ранее планировала внести в бундестаг предложение о создании комиссии по расследованию атак на "Северный поток".
Депутат напомнил, что Европейский союз тоже не хочет проводить такое расследование. "И поэтому федеральное правительство Германии, как и другие партии в бундестаге, отвергают создание специальной следственной комиссии. Такая комиссия могла бы пролить свет на произошедшее. Однако ее создание было отклонено", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что для него это еще один фрагмент общей картины, который позволяет предположить, "что США действительно могли быть вовлечены в произошедшее, но этого просто не хотят признавать или выяснять".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.