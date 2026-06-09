Германия все больше отстает от остального мира, заявил немецкий депутат

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Германия все больше отстает от остального мира практически во всех сферах политики, такое мнение в беседе с РИА Новости РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Но этого, по его словам, либо не хотят замечать, либо, если и замечают, не делают из этого никаких выводов. Поэтому, по словам собеседника агентства, он не думает, что Мерц может уйти в отставку.