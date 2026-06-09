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Германия все больше отстает от остального мира, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 09.06.2026
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07:12 09.06.2026
Германия все больше отстает от остального мира, заявил немецкий депутат

Депутат Котре: Германия все больше отстает во всех сферах политики

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что Германия отстает от остального мира практически во всех сферах политики.
  • По словам Котре, партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца не замечает реальности и не способна адекватно воспринимать положение дел в стране.
  • Котре не думает, что Мерц может уйти в отставку, так как текущие политические деятели не делают выводов из сложившейся ситуации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Германия все больше отстает от остального мира практически во всех сферах политики, такое мнение в беседе с РИА Новости РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
По его словам, из отдельных разговоров в бундестаге у него складывается впечатление, что ХДС - партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца - "уже не способна адекватно воспринимать реальное положение дел в Германии".
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"Они продолжают придерживаться прежнего курса и пытаются любой ценой спасти собственную политику. При этом они не замечают реальности: Германия практически во всех сферах политики все больше отстает от остального мира, потому что мы повсеместно теряем позиции", - сказал Котре.
Но этого, по его словам, либо не хотят замечать, либо, если и замечают, не делают из этого никаких выводов. Поэтому, по словам собеседника агентства, он не думает, что Мерц может уйти в отставку.
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В миреГерманияШтеффен КотреФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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