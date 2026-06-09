Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что Германия отстает от остального мира практически во всех сферах политики.
- По словам Котре, партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца не замечает реальности и не способна адекватно воспринимать положение дел в стране.
- Котре не думает, что Мерц может уйти в отставку, так как текущие политические деятели не делают выводов из сложившейся ситуации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Германия все больше отстает от остального мира практически во всех сферах политики, такое мнение в беседе с РИА Новости РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
По его словам, из отдельных разговоров в бундестаге у него складывается впечатление, что ХДС - партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца - "уже не способна адекватно воспринимать реальное положение дел в Германии".
"Они продолжают придерживаться прежнего курса и пытаются любой ценой спасти собственную политику. При этом они не замечают реальности: Германия практически во всех сферах политики все больше отстает от остального мира, потому что мы повсеместно теряем позиции", - сказал Котре.
Но этого, по его словам, либо не хотят замечать, либо, если и замечают, не делают из этого никаких выводов. Поэтому, по словам собеседника агентства, он не думает, что Мерц может уйти в отставку.