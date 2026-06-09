Газизов удивился критике со стороны Гаджиева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал нынешнего генерального директора клуба Шамиля Газизова, назвав его «нефутбольным человеком».
- Шамиль Газизов не понимает причин критики со стороны Гаджиева и отметил, что не собирается отвечать на нее.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что не понимает причин критики в свой адрес со стороны почетного президента футбольного клуба Гаджи Гаджиева.
"Я не знаю, чем это вызвано. Я не отвечаю взрослым людям", - сказал Газизов, говоря о возможных причинах критики со стороны Гаджиева.
По итогам минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.