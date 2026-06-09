Газизов удивился критике со стороны Гаджиева

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что не понимает причин критики в свой адрес со стороны почетного президента футбольного клуба Гаджи Гаджиева.

"Я не знаю, чем это вызвано. Я не отвечаю взрослым людям", - сказал Газизов, говоря о возможных причинах критики со стороны Гаджиева.