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Газизов удивился критике со стороны Гаджиева - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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11:08 09.06.2026 (обновлено: 11:09 09.06.2026)
Газизов удивился критике со стороны Гаджиева

Газизов: не знаю мотивов критики со стороны Гаджиева

© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов
Генеральный директор махачкалинского Динамо Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал нынешнего генерального директора клуба Шамиля Газизова, назвав его «нефутбольным человеком».
  • Шамиль Газизов не понимает причин критики со стороны Гаджиева и отметил, что не собирается отвечать на нее.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что не понимает причин критики в свой адрес со стороны почетного президента футбольного клуба Гаджи Гаджиева.
Гаджиев ранее занимал пост президента клуба, зимой данная должность была упразднена. В понедельник он заявил Sport24, что не понимает, зачем Газизов нужен клубу, назвав его "нефутбольным человеком". Специалист ранее работал в "Уфе" и московском "Спартаке", а в "Динамо" пришел летом 2023 года.
"Я не знаю, чем это вызвано. Я не отвечаю взрослым людям", - сказал Газизов, говоря о возможных причинах критики со стороны Гаджиева.
По итогам минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.
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ФутболГаджи ГаджиевШамиль ГазизовУфаСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
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