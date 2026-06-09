Анатолий Гарбузов: молодежь все чаще осознанно выбирает рабочие профессии

Молодые люди все чаще осознанно выбирают рабочие профессии на промышленных предприятиях, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. Также он рассказал, какие отрасли московской промышленности растут наиболее активно, и назвал страны, заинтересованные в продукции столичных предприятий. Беседовала Ольга Овчинникова.

— Анатолий Михайлович, расскажите, как сегодня чувствует себя московская промышленность? Твердо ли она стоит на ногах на фоне продолжающихся санкций?

— Московская промышленность справилась с усилением и беспрецедентным давлением санкционных режимов без остановки производств благодаря накопленной экспертизе и эффективной системе городских механизмов поддержки. Надо сказать, что по результатам января-апреля 2026 года мы видим, что объем производства обрабатывающих отраслей в городе увеличился на 12,3 процента. Мы видим этот рост, и это сигнал того, что московская промышленность вышла на устойчивый вектор роста в целом.

— Есть ли предпосылки для того, чтобы к концу года промышленность еще выросла?

— Такие предпосылки всегда есть. Мы реализуем огромное количество совместных проектов с нашими индустриальными партнерами, открываем новые производства. Считаем, что по высокотехнологичным отраслям, да и по всем остальным отраслям, в том числе пищевой и строительной промышленности, такой рост будет. Например, фармацевтическая отрасль выросла на 23 процента, при этом рост фармсубстанций, что очень важно, потому что нам необходимо обеспечивать технологический суверенитет в фармацевтике — это социально значимая отрасль, составил 61,3 процента по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года.

— Какие еще отрасли показывают особый рост в этом году?

— Производство компьютерных, электронных и оптических изделий увеличилось на 17,9 процента. В лидерах по темпам роста — кабельная отрасль, выпуск вырос в 2,6 раза.

— В феврале этого года президент России Владимир Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве. Каков процент в структуре московской промышленности отрасли высоких технологий? Какая самая амбициозная цель, по вашему мнению, должна быть достигнута департаментом до 2030 года?

— Сейчас выручка промышленных предприятий, которые мы считаем высокотехнологичными, составляет 38 процентов от общей выручки промышленных предприятий за 2025 год. За 2025 год промышленные предприятия сделали 5,1 триллиона рублей выручки, что достаточно существенно. Видим, что в этом году вырастем еще почти на один триллион рублей. К 2030 году наша цель прежде всего — чтобы высокотехнологичные отрасли составили не менее половины всей выручки промышленных предприятий. Это амбициозная цель, высокотехнологичные предприятия — это инвестиции вдолгую, поэтому считаем, что нам крайне важно оказывать всевозможную поддержку таким проектам. Собственно говоря, чем мы и занимаемся — в правительстве действует порядка 20 различных мер поддержки.

— К 2030 году Россия должна войти в топ-25 государств по плотности роботизации. Насколько сегодня роботизирована московская промышленность? На ваш взгляд, могут ли роботы полностью заменить какие-то профессии?

— Вы знаете, роботы точно могут кого-то заменить и, наверняка, заменят часть специальностей. Мы этого не боимся — просто потому, что это нормальные технологические переделы развития новых производств. Сегодня уже более 30 столичных компаний создают современные роботизированные системы. Они выпускают различных сервисных и промышленных роботов. При этом важно, что другие столичные предприятия делают выбор в пользу внедрения на своих производствах именно отечественных решений. Например, Карачаровский механический завод активно занимается роботизацией. В 2024 году мы этот завод правительством Москвы спасли от банкротства и сейчас активно развиваем. Из восьми производственных участков мы постараемся к концу года роботизировать все и обеспечить рост производительности труда. Это не значит сокращение численности персонала. Это значит, что персонал будет проходить дополнительное обучение и переквалифицироваться, получать новые знания и управлять этими роботами, за счет чего будут повышаться и уровень производительности труда, и уровень оплаты труда.

— Какие еще уникальные предприятия появились на территории города за последние годы?

— Уникальных предприятий действительно много. Мы гордимся Московским центром фотоники, который открыл мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в конце прошлого года. Этот центр производит серийно фотонные интегральные схемы — это чипы, которые позволяют передавать информацию в 100 раз быстрее, чем классическая электроника. Считаем это нашим достижением. Кроме этого, их делают на трех технологических платформах, это уникальный для мира проект.

— Не секрет, что московская промышленность производит практически весь набор товаров и услуг. Но, возможно, есть какие-то очень необычные позиции, которые вы могли бы отметить?

— Знаете, необычных позиций очень много. У москвичей и гостей столицы есть желание быть в хорошей спортивной форме, поэтому пищевые предприятия производят различные низкокалорийные батончики для спортсменов, а также спортивное питание. Наши фармацевтические предприятия производят препараты для лечения орфанных заболеваний — это редкие заболевания, которые случаются у одного на десять тысяч жителей. Таким образом, мы обеспечиваем социальную защиту для граждан, которые страдают такими заболеваниями. Конечно, микроэлектроника — это наша основная отрасль, которая обеспечивает наш технологический суверенитет. Уделяем этому также огромное внимание и считаем, что можем добиться больших успехов в создании передовых микроэлектронных производств.

— Я знаю, что даже производят некоторые элементы для космического аппарата.

— Да. В том числе частный космос так называемый, это развитие низкоорбитальной группировки, да и любой другой орбитальной группировки, это все в том числе производится в Москве. Части спутников и целые спутники, кубсаты, которые фотографируют, занимаются дистанционным зондированием Земли, они также производятся на столичных предприятиях. А комплектующие для них также выпускают в Москве, что создает рабочую кооперацию, кластерный подход к созданию настоящих высокотехнологичных продуктов.

— А есть ли у вас любимое предприятие?

— Все предприятия, которые работают на территории Москвы, являются моими любимыми, их больше 4,6 тысячи. За всех чувствую ответственность, за то, чтобы у них были перспективы к развитию, и чувствуем, что эти предприятия отвечают нам взаимностью, приходят с различными идеями и смело идут в развитие, даже в самых сложных отраслях, в таких как микроэлектроника и фармацевтика, — это наукоемкие отрасли, которые требуют больших вложений в разработки.

— Что касается экспорта, какие страны заинтересованы в московской промышленности и какие товары наиболее востребованы?

— Даже недружественные страны заинтересованы в нашей промышленности, просто мы не все и не всем будем продавать. Наши товары действительно популярны за рубежом. Так, например, пищевую промышленность мы активно экспортируем в дружественные страны. Допустим, в Китае производитель нашего мороженого является чуть ли не заслуженным промышленником, потому что китайцы очень любят мороженое, произведенное в Москве, считают наш пломбир самым вкусным. В целом по итогам первого квартала 2026 года товарооборот столицы и Китая увеличился на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Конечно, нам надо развивать экспорт высоких технологий, но в условиях ограничений, в условиях санкций наши промышленники и мы вместе с ними ищем новые рынки сбыта. Индия, Азия, Южная Америка, Африка — это те рынки, которые заинтересованы в нашей промышленности. Мы открыты к ним и, конечно, проводим бизнес-миссии и предоставляем предприятиям для этого различные меры поддержки.

— На ваш взгляд, с какими странами может конкурировать на текущий момент московская промышленность?

— Мы со всеми странами можем конкурировать. Более того, в некоторых отраслях и некоторых направлениях деятельности мы можем быть лидером и уже являемся лидером. Фотонная интегральная схема — это технология, которая реализована далеко не у всех стран. Так, как она реализована у нас, не реализована ни в одной стране мира. Поэтому, конечно, наши промышленники успешно конкурируют с зарубежными.

— Ранее вы говорили, что московские бренды конфет и шоколада — это общепризнанные мировые бренды, знак качества. Какие еще московские товары, на ваш взгляд, могут в перспективе стать мировыми?

— Вся пищевая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника и, конечно, фарма. Московские фармацевтические компании уделяют особое внимание разработкам самых передовых и качественных лекарственных препаратов. Поэтому я уверен, что мы будем отвоевывать зарубежные рынки благодаря промышленникам этих индустрий.

— Видите ли вы интерес у иностранных компаний к локализации в Москве? Возможно, можете назвать конкретные кейсы?

— Да, мы видим интерес. Мы подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о развитии на территории особой экономической зоны проектов в области фармацевтики с индийской компанией-производителем. О чем я как раз говорил, Москва — это прежде всего и большой рынок для различных компаний, которые видят в этом перспективу. Но важно, что от всех компаний мы требуем локализации технологий. Мы не хотим больше сборочного производства, мы хотим, чтобы это было производство высоких переделов и глубокой переработки.

— В последнее время чаще говорят о растущем дефиците кадров. Как с этим обстоят дела в московской промышленности?

— Действительно, мы видим, что потребность в кадрах растет. Например, на предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" создано более 33 тысяч высококвалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест. Только в первом квартале 2026 года здесь появилось почти две тысячи новых вакансий. Огромный объем кадров, но при этом так сложилось, что в Москве локализованы лучшие вузы страны, которые выпускают инженерные кадры. А кроме этого, у нас действует огромное количество различных колледжей, самых современных, самых высокотехнологичных. А также, конечно, есть различные техностажировки, инженерные классы в школах, что позволяет детям познакомиться с промышленностью и выбрать ее как свой путь для развития карьеры.

— Дает ли свои плоды такое взаимодействие? Вырос ли интерес среди молодых людей к промышленности?