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Гарбузов: выручка предприятий Москвы вырастет на 1 трлн рублей - РИА Новости, 09.06.2026
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12:16 09.06.2026
Гарбузов: выручка предприятий Москвы вырастет на 1 трлн рублей

Гарбузов: выручка предприятий Москвы вырастет на 1 трлн рублей к концу года

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Выручка предприятий Москвы вырастет почти на 1 триллион рублей к концу года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Сейчас выручка промышленных предприятий, которые мы считаем высокотехнологичными, составляет 38% от общей выручки промышленных предприятий за 2025 год. За 2025 год промышленные предприятия сделали 5,1 триллиона рублей выручки, что достаточно существенно. Видим, что в этом году вырастем еще на около 1 триллион рублей", - рассказал Гарбузов.
По его словам, к 2030 году перед городскими властями стоит амбициозная цель - чтобы высокотехнологичные отрасли составили не менее половины всей выручки промышленных предприятий.
"Считаем это амбициозной целью, потому что высокотехнологичные предприятия - это инвестиции вдолгую, поэтому считаем, что нам крайне важно оказывать всевозможную поддержку таким проектам. Собственно говоря, чем мы и занимаемся - в правительстве действует порядка 20 различных мер поддержки", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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Анатолий ГарбузовМосква
 
 
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