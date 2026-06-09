Гарбузов: выручка предприятий Москвы вырастет на 1 трлн рублей

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Выручка предприятий Москвы вырастет почти на 1 триллион рублей к концу года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Сейчас выручка промышленных предприятий, которые мы считаем высокотехнологичными, составляет 38% от общей выручки промышленных предприятий за 2025 год. За 2025 год промышленные предприятия сделали 5,1 триллиона рублей выручки, что достаточно существенно. Видим, что в этом году вырастем еще на около 1 триллион рублей", - рассказал Гарбузов.

По его словам, к 2030 году перед городскими властями стоит амбициозная цель - чтобы высокотехнологичные отрасли составили не менее половины всей выручки промышленных предприятий.

"Считаем это амбициозной целью, потому что высокотехнологичные предприятия - это инвестиции вдолгую, поэтому считаем, что нам крайне важно оказывать всевозможную поддержку таким проектам. Собственно говоря, чем мы и занимаемся - в правительстве действует порядка 20 различных мер поддержки", - добавил собеседник агентства.