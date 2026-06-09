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Глава Моспрома: столичная промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки - РИА Новости, 09.06.2026
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11:10 09.06.2026
Глава Моспрома: столичная промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки

Гарбузов: московская промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки, особенно в пищевой и фармацевтической отраслях, микроэлектронике и радиоэлектронике, заявил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
Ранее Гарбузов рассказал, что московские бренды конфет и шоколада – это "общепризнанные мировые бренды, знак качества".
"Вся пищевая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника и, конечно, фарма. Московские фармацевтические компании уделяют особое внимание разработкам самых передовых и качественных лекарственных препаратов. Поэтому, я уверен, что мы будем отвоевывать зарубежные рынки благодаря промышленникам этих индустрий", - сказал он, отвечая на вопрос, какие еще московские товары могут в перспективе стать мировыми.
По его словам, московская промышленность может конкурировать со всеми странами.
"Более того, в некоторых отраслях и некоторых направлениях деятельности мы можем быть лидером и уже являемся лидером. Фотонная интегральная схема - это технология, которая на самом деле реализована далеко не у всех стран. Так, как она реализована у нас, не реализована ни в одной стране мира. Поэтому, конечно, наши промышленники успешно конкурируют с зарубежными", - добавил Гарбузов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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