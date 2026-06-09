Глава Моспрома: столичная промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская промышленность будет отвоевывать зарубежные рынки, особенно в пищевой и фармацевтической отраслях, микроэлектронике и радиоэлектронике, заявил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Ранее Гарбузов рассказал, что московские бренды конфет и шоколада – это "общепризнанные мировые бренды, знак качества".

"Вся пищевая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника и, конечно, фарма. Московские фармацевтические компании уделяют особое внимание разработкам самых передовых и качественных лекарственных препаратов. Поэтому, я уверен, что мы будем отвоевывать зарубежные рынки благодаря промышленникам этих индустрий", - сказал он, отвечая на вопрос, какие еще московские товары могут в перспективе стать мировыми.

По его словам, московская промышленность может конкурировать со всеми странами.

"Более того, в некоторых отраслях и некоторых направлениях деятельности мы можем быть лидером и уже являемся лидером. Фотонная интегральная схема - это технология, которая на самом деле реализована далеко не у всех стран. Так, как она реализована у нас, не реализована ни в одной стране мира. Поэтому, конечно, наши промышленники успешно конкурируют с зарубежными", - добавил Гарбузов.