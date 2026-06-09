Гарбузов: производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 12,3%

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился на 12,3% за четыре месяца 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"На самом деле, московская промышленность справилась с усилением и беспрецедентным давлением санкционных режимов без остановки производств благодаря накопленной экспертизе и эффективной системе городских механизмов поддержки. Надо сказать, что по результатам января-апреля 2026 года мы видим, что объем производства обрабатывающих отраслей в городе увеличился на 12,3%", - рассказал Гарбузов.