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Гарбузов: производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 12,3% - РИА Новости, 09.06.2026
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11:00 09.06.2026
Гарбузов: производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 12,3%

Гарбузов: объем производства в обрабатывающих отраслях в Москве вырос на 12,3%

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился на 12,3% за четыре месяца 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"На самом деле, московская промышленность справилась с усилением и беспрецедентным давлением санкционных режимов без остановки производств благодаря накопленной экспертизе и эффективной системе городских механизмов поддержки. Надо сказать, что по результатам января-апреля 2026 года мы видим, что объем производства обрабатывающих отраслей в городе увеличился на 12,3%", - рассказал Гарбузов.
По его словам, этот рост является сигналом того, что московская промышленность вышла на устойчивый вектор роста.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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