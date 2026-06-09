Власти Гагаузии обвинили Кишинев в создании препятствий для выборов

По его словам, власти Молдавии делают всё, чтобы Гагаузия не могла провести выборы. "И тем самым обвинить депутатов Народного собрания и членов исполкома, что они хотят сидеть на своих местах. Это абсолютная чушь и обман и нарратив партии власти. Поэтому я считаю, что мы с вами должны подчиняться только нашим законам", - подчеркнул замглавы автономии.