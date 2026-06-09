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Власти Гагаузии обвинили Кишинев в создании препятствий для выборов - РИА Новости, 09.06.2026
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13:09 09.06.2026
Власти Гагаузии обвинили Кишинев в создании препятствий для выборов

Узун: Кишинев мешает выборам в Гагаузии, чтобы целиком подчинить ее себе

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииЗамглавы Гагаузии Илья Узун
Замглавы Гагаузии Илья Узун - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Замглавы Гагаузии Илья Узун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду создают препятствия для проведения выборов в Гагаузии, заявил замглавы региона Илья Узун.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент республики Майя Санду создают препятствия для проведения выборов в Гагаузии, поскольку хотят целиком подчинить все органы власти автономии, заявил замглавы региона Илья Узун.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
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"Почему они (власти Молдавии – ред.) не приняли во внимание наши нормативные документы? Чтобы подчинить наш ЦИК и все органы власти Гагаузской автономии партии ПДС и госпоже Майе Санду. Поэтому они создали этот хаос, не дают Народному собранию (парламенту Гагаузии - ред.) назначать выборы, останавливают эти выборы через разные постановления, через судебные инстанции, через письма госканцелярии", - заявил Узун на заседании исполкома, правительства автономии.
По его словам, власти Молдавии делают всё, чтобы Гагаузия не могла провести выборы. "И тем самым обвинить депутатов Народного собрания и членов исполкома, что они хотят сидеть на своих местах. Это абсолютная чушь и обман и нарратив партии власти. Поэтому я считаю, что мы с вами должны подчиняться только нашим законам", - подчеркнул замглавы автономии.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент (Народное собрание Гагаузии), но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя Санду
 
 
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