Гуцул оценила поправки Кишинева по выборам в парламент Гагаузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Кишинев предложил поправки по выборам в парламент Гагаузии, которые грозят лишением полномочий автономии, заявила руководитель региона Евгения Гуцул.

ЦИК Молдавии ранее одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Предложенные Кишиневом поправки по выборам в парламент Гагаузии грозят автономии лишением полномочий, заявила действующий башкан Евгения Гуцул.

"Проект постановления, подготовленный Кишиневом , — это не техническое решение и не компромисс. ЦИК Молдовы уже дал понять, что на его основе будут внесены постоянные изменения в законодательство. Это прямой путь к отказу от ключевых полномочий Гагаузской автономии, что станет фатальной ошибкой, его негативные последствия почувствуют в будущем все наши поколения", — зачитал обращение Гуцул на заседании правительства региона ее заместитель Илья Узун.

Гуцул отметила, что Кишинев угрожает обратиться в Конституционный суд, но медлит c этим.

"Думаю, потому что они понимают — в Конституционном суде шансов на успех у них значительно меньше. Они пытаются решить вопрос руками самих гагаузов, чтобы потом же сказать: "Это они сами сделали". Неужели мы, гагаузы, хотим добровольно потерять контроль над нашей судьбой? Неужели вы, депутаты, обещали своим избирателям сдать полномочия автономии? Думаю, нет", — подчеркнула она.

В марте молдавский Минюст направил в Конституционный суд запрос о проверке избирательного кодекса, наделяющего парламент Гагаузии правом формировать Центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого сорвались выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии назначил новую дату — 21 июня. А в начале месяца молдавский ЦИК одобрил поправки, которые позволят провести эти выборы, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

Преследование Евгении Гуцул

Пятого августа прошлого года кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Дело касалось финансирования партии "Шор" — по версии обвинения, с 2019 по 2022 год Гуцул якобы получала из России крупные суммы для избирательной кампании на выборах в автономии в 2023-м.

Башкан назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

В конце мая Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Гуцул, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Кроме того, предстоит выбрать и новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу не состоялось из-за отсутствия кворума.