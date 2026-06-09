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Гуцул оценила поправки Кишинева по выборам в парламент Гагаузии - РИА Новости, 09.06.2026
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13:04 09.06.2026 (обновлено: 14:16 09.06.2026)
Гуцул оценила поправки Кишинева по выборам в парламент Гагаузии

Гуцул: поправки Кишинева по выборам грозят Гагаузии потерей полномочий автономии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кишинев предложил поправки по выборам в парламент Гагаузии, которые грозят лишением полномочий автономии, заявила руководитель региона Евгения Гуцул.
  • ЦИК Молдавии ранее одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Предложенные Кишиневом поправки по выборам в парламент Гагаузии грозят автономии лишением полномочий, заявила действующий башкан Евгения Гуцул.
"Проект постановления, подготовленный Кишиневом, — это не техническое решение и не компромисс. ЦИК Молдовы уже дал понять, что на его основе будут внесены постоянные изменения в законодательство. Это прямой путь к отказу от ключевых полномочий Гагаузской автономии, что станет фатальной ошибкой, его негативные последствия почувствуют в будущем все наши поколения", — зачитал обращение Гуцул на заседании правительства региона ее заместитель Илья Узун.
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Гуцул отметила, что Кишинев угрожает обратиться в Конституционный суд, но медлит c этим.
"Думаю, потому что они понимают — в Конституционном суде шансов на успех у них значительно меньше. Они пытаются решить вопрос руками самих гагаузов, чтобы потом же сказать: "Это они сами сделали". Неужели мы, гагаузы, хотим добровольно потерять контроль над нашей судьбой? Неужели вы, депутаты, обещали своим избирателям сдать полномочия автономии? Думаю, нет", — подчеркнула она.
В марте молдавский Минюст направил в Конституционный суд запрос о проверке избирательного кодекса, наделяющего парламент Гагаузии правом формировать Центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого сорвались выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии назначил новую дату — 21 июня. А в начале месяца молдавский ЦИК одобрил поправки, которые позволят провести эти выборы, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
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Преследование Евгении Гуцул

Пятого августа прошлого года кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Дело касалось финансирования партии "Шор" — по версии обвинения, с 2019 по 2022 год Гуцул якобы получала из России крупные суммы для избирательной кампании на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
В конце мая Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Гуцул, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Кроме того, предстоит выбрать и новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу не состоялось из-за отсутствия кворума.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, тогда как официальный Кишинев стремится к евроинтеграции. По закону от 1994 года Гагаузия имеет особый правовой статус, одна из ключевых норм которого — право на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит государственность, например, при объединении с другой страной.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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