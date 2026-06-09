Глава Гагаузии призвала депутатов не поддаваться давлению Кишинева

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала депутатов не поддаваться давлению Кишинева в связи с навязываемым центральными властями сценарием проведения выборов в парламент автономии.

ЦИК Молдавии одобрила пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

Суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а апелляционная палата Кишинева оставила приговор в силе, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя.

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к депутатам парламента автономии с призывом не поддаваться давлению Кишинева в связи с навязываемым центральными властями сценарием проведения выборов в высший представительный орган региона.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

"Я обращаюсь к вам с призывом проявлять политическую мудрость, мужество, ответственность перед нашим народом и нашими детьми и внуками. Не поддавайтесь давлению, не принимайте поспешных и кулуарных решений. Нельзя позволить Кишиневу превратить выборы в инструмент внешнего управления. Не для этого создавалась Гагаузская автономия", - зачитал обращение Гуцул на заседании правительства Гагаузии ее заместитель Илья Узун.

По ее словам, сегодня каждый депутат несет личную ответственность перед жителями автономии, перед законом, историей и будущим. Гуцул выразила уверенность, что гагаузские депутаты не поддадутся давлению и смогут принять взвешенное ответственное решение.

"Хотели бы вы, чтобы через год-полтора, когда политическая обстановка в регионе и в стране изменится, а она изменится, вас спросили: "почему вы тогда согласились?". Согласен ли нынешний созыв войти в историю, как созыв, при котором Гагаузия добровольно отказалась от одного из важнейших элементов своего особого правового статуса? Согласны ли депутаты стать теми, кто открыл дорогу демонтажу автономии изнутри. Я искренне надеюсь, что нет", - отметила она.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.