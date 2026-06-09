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Глава Гагаузии призвала депутатов не поддаваться давлению Кишинева - РИА Новости, 09.06.2026
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11:48 09.06.2026
Глава Гагаузии призвала депутатов не поддаваться давлению Кишинева

Гуцул: нельзя позволить Кишиневу превратить выборы в рычаг внешнего управления

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала депутатов не поддаваться давлению Кишинева в связи с навязываемым центральными властями сценарием проведения выборов в парламент автономии.
  • ЦИК Молдавии одобрила пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
  • Суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а апелляционная палата Кишинева оставила приговор в силе, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к депутатам парламента автономии с призывом не поддаваться давлению Кишинева в связи с навязываемым центральными властями сценарием проведения выборов в высший представительный орган региона.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
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"Я обращаюсь к вам с призывом проявлять политическую мудрость, мужество, ответственность перед нашим народом и нашими детьми и внуками. Не поддавайтесь давлению, не принимайте поспешных и кулуарных решений. Нельзя позволить Кишиневу превратить выборы в инструмент внешнего управления. Не для этого создавалась Гагаузская автономия", - зачитал обращение Гуцул на заседании правительства Гагаузии ее заместитель Илья Узун.
По ее словам, сегодня каждый депутат несет личную ответственность перед жителями автономии, перед законом, историей и будущим. Гуцул выразила уверенность, что гагаузские депутаты не поддадутся давлению и смогут принять взвешенное ответственное решение.
"Хотели бы вы, чтобы через год-полтора, когда политическая обстановка в регионе и в стране изменится, а она изменится, вас спросили: "почему вы тогда согласились?". Согласен ли нынешний созыв войти в историю, как созыв, при котором Гагаузия добровольно отказалась от одного из важнейших элементов своего особого правового статуса? Согласны ли депутаты стать теми, кто открыл дорогу демонтажу автономии изнутри. Я искренне надеюсь, что нет", - отметила она.
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В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
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