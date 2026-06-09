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Избившие до смерти футболиста Ерошевича в Подмосковье признали вину - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
15:32 09.06.2026
Избившие до смерти футболиста Ерошевича в Подмосковье признали вину

Избившие до смерти 20-летнего футболиста Ерошевича в Подмосковье признали вину

© Фото : соцсети ФК "Русская Община"Арсений Ерошевич
Арсений Ерошевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Русская Община"
Арсений Ерошевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью Арсения Ерошевича, повлекшего его смерть.
  • Другие фигуранты дела — Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов — либо не признают вину, либо признают ее частично.
ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 9 июн - РИА Новости. Избившие в Подмосковье 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, которого не смогли спасти врачи, признали вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Щелковского суда столицы.
Как стало известно в ходе первого по делу судебного заседания, Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью Ерошевича, повлекшего его смерть.
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Друг Ерошевича Егор Козлов, признанный по делу потерпевшим, пояснил суду, что Ятимов ударил футболиста "ногой по лицу, в голову, Арсений упал, ударился головой о брусчатку, был без сознания". После этого, по его словам, "Кадиров с двух ног ему на лицо прыгает", наносит новые удары. Самому Козлову тогда тоже досталось, он жаловался на головные боли и несколько раз терял сознание.
Другие фигуранты Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов либо не признают вину, либо признают её частично. Они не отрицают своего участия в конфликте, но оспаривают, что именно их действия или удары повлекли смерть потерпевшего, тогда как всем фактически предъявлено одинаковое обвинение.
На скамье подсудимых - четыре иностранца, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях". Дело рассматривается с участием присяжных.
Следствием установлено, что 17 августа 2025 года обвиняемые в баре в Щелково спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии участники спора вышли на улицу, к зачинщикам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка.
Как стало известно из вступительного слова прокурора, Ерошевич и его друг пытались огородить знакомых девушек от внимания будущих обвиняемых, из-за чего и возник спор.
Ерошевич с множественными травмами был госпитализирован. Он впал в кому, из которой в сознание не пришел, несмотря на операцию и усилия врачей, заявляла в суде мать. Молодой человек скончался в больнице.
Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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