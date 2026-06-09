Сборная России по футболу U-19 разгромила Египет в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России до 19 лет разгромила сверстников из Египта со счетом 5:2 во втором товарищеском матче.
- Дубль в составе победителей оформил Владислав Голубев, по одному мячу забили Матвей Иванов, Никита Массалыга и Имран Фиров.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 19 лет, разгромила сверстников из Египта во втором товарищеском матче, взяв реванш за поражение в первой встрече.
Игра прошла в Каире и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Владислав Голубев (12-я и 77-я минуты), по одному мячу забили Матвей Иванов (1), Никита Массалыга (65) и Имран Фиров (68).
Первая из двух запланированных игр прошла 6 июня и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.