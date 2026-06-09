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Сборная России по футболу U-19 разгромила Египет в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
22:25 09.06.2026
Сборная России по футболу U-19 разгромила Египет в товарищеском матче

Сборная России по футболу U-19 разгромила команду Египта в товарищеском матче

© InstagramЮношеская сборная России по футболу до 19 лет
Юношеская сборная России по футболу до 19 лет - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Юношеская сборная России по футболу до 19 лет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России до 19 лет разгромила сверстников из Египта со счетом 5:2 во втором товарищеском матче.
  • Дубль в составе победителей оформил Владислав Голубев, по одному мячу забили Матвей Иванов, Никита Массалыга и Имран Фиров.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 19 лет, разгромила сверстников из Египта во втором товарищеском матче, взяв реванш за поражение в первой встрече.
Игра прошла в Каире и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Владислав Голубев (12-я и 77-я минуты), по одному мячу забили Матвей Иванов (1), Никита Массалыга (65) и Имран Фиров (68).
Первая из двух запланированных игр прошла 6 июня и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.
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