Стало известно, сколько россиян планируют следить за ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ 89% опрошенных россиян планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу.

84% опрошенных планируют делать ставки на матчи турнира.

Наибольшее количество россиян намерены поддерживать на турнире сборную Испании (31%), а фаворитами на премию «Золотой мяч» россияне считают испанца Ламина Ямаля (34%) и француза Килиана Мбаппе (32%).

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Восемьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, следует из пресс-релиза финтех-сервиса для любителей спорта Единого ЦУПИС.

В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек со всей России старше 18 лет, 90% из которых составляют мужчины. При этом 84% опрошенных планируют ставить на матчи турнира, 14% - пока не определились, оставшиеся 2% не собираются делать прогнозы на игры первенства.

Среди любителей футбола, кто собирается делать ставки, заранее 11% определили, что не будут вкладывать в игру более 1 тысячи рублей, 20% опрошенных намерены делать ставки на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, 21% респондентов планируют выделить на ставки в пределах 5-10 тысяч рублей, еще 21% - в пределах 10-50 тыс, 15% людей готовы суммарно сделать ставки на сумму свыше 50 тысяч рублей. В то же время 12% заранее бюджет на ставки не определяли.

Наибольшее количество россиян намерены поддерживать на турнире сборную Испании (31%), далее по количеству потенциальных болельщиков из России идут сборные Португалии (25%), Бразилии (24%), Аргентины (23%) и Франции (20%). 39% респондентов считают, что испанцы станут чемпионами мира, 30% верят в победу сборной Франции, 22% - в победу сборной Бразилии, 21% считают, что победит сборная Португалии, по 19% видят победителями турнира аргентинцев или немцев. 7% респондентов планируют лично посетить матчи чемпионата.