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Стало известно, сколько россиян планируют следить за ЧМ - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:24 09.06.2026
Стало известно, сколько россиян планируют следить за ЧМ

Около 89% россиян планируют следить за чемпионатом мира по футболу

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети турнира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 89% опрошенных россиян планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу.
  • 84% опрошенных планируют делать ставки на матчи турнира.
  • Наибольшее количество россиян намерены поддерживать на турнире сборную Испании (31%), а фаворитами на премию «Золотой мяч» россияне считают испанца Ламина Ямаля (34%) и француза Килиана Мбаппе (32%).
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Восемьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, следует из пресс-релиза финтех-сервиса для любителей спорта Единого ЦУПИС.
В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек со всей России старше 18 лет, 90% из которых составляют мужчины. При этом 84% опрошенных планируют ставить на матчи турнира, 14% - пока не определились, оставшиеся 2% не собираются делать прогнозы на игры первенства.
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Среди любителей футбола, кто собирается делать ставки, заранее 11% определили, что не будут вкладывать в игру более 1 тысячи рублей, 20% опрошенных намерены делать ставки на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, 21% респондентов планируют выделить на ставки в пределах 5-10 тысяч рублей, еще 21% - в пределах 10-50 тыс, 15% людей готовы суммарно сделать ставки на сумму свыше 50 тысяч рублей. В то же время 12% заранее бюджет на ставки не определяли.
Наибольшее количество россиян намерены поддерживать на турнире сборную Испании (31%), далее по количеству потенциальных болельщиков из России идут сборные Португалии (25%), Бразилии (24%), Аргентины (23%) и Франции (20%). 39% респондентов считают, что испанцы станут чемпионами мира, 30% верят в победу сборной Франции, 22% - в победу сборной Бразилии, 21% считают, что победит сборная Португалии, по 19% видят победителями турнира аргентинцев или немцев. 7% респондентов планируют лично посетить матчи чемпионата.
Также прошел опрос на предмет фаворита на премию лучшему игроку турнира "Золотой мяч". Больше всего россияне верят в победу испанца Ламина Ямаля (34%), француза Килиана Мбаппе (32%), аргентинца Лионеля Месси (23%), португальца Криштиану Роналду (22%) и англичанина Гарри Кейна (20%).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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