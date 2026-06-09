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ФИФА подтвердила, что лучший арбитр Африки пропустит чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
11:12 09.06.2026 (обновлено: 11:38 09.06.2026)
ФИФА подтвердила, что лучший арбитр Африки пропустит чемпионат мира

ФИФА: сомалийского арбитра Артана не будет на ЧМ из-за отказа во въезде в США

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сомалийскому арбитру Омару Артану запретили въезд в США.
  • Ему не разрешат обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • ФИФА подтвердила, что власти принимающей страны самостоятельно принимают решения о выдаче виз.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Ранее о данной информации сообщало издание Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF). Отмечалось, что Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.
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"ФИФА может подтвердить, что судья Омар Артан не сможет тренироваться и работать на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, в том числе в принятии решений о выдаче виз, и власти сообщили нам, что статус господина Артана в настоящее время не будет изменен. Как и на предыдущих мероприятиях ФИФА, правительство принимающей страны в конечном итоге само решает, кто получит визу и кто будет допущен на территорию страны", - заявил представитель ФИФА в комментарии Sky Sports.
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США на чемпионат мира-2026
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