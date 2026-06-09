ФИФА подтвердила, что лучший арбитр Африки пропустит чемпионат мира

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"ФИФА может подтвердить, что судья Омар Артан не сможет тренироваться и работать на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, в том числе в принятии решений о выдаче виз, и власти сообщили нам, что статус господина Артана в настоящее время не будет изменен. Как и на предыдущих мероприятиях ФИФА, правительство принимающей страны в конечном итоге само решает, кто получит визу и кто будет допущен на территорию страны", - заявил представитель ФИФА в комментарии Sky Sports.