ФИФА подтвердила, что лучший арбитр Африки пропустит чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сомалийскому арбитру Омару Артану запретили въезд в США.
- Ему не разрешат обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
- ФИФА подтвердила, что власти принимающей страны самостоятельно принимают решения о выдаче виз.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Ранее о данной информации сообщало издание Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF). Отмечалось, что Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.
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"ФИФА может подтвердить, что судья Омар Артан не сможет тренироваться и работать на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, в том числе в принятии решений о выдаче виз, и власти сообщили нам, что статус господина Артана в настоящее время не будет изменен. Как и на предыдущих мероприятиях ФИФА, правительство принимающей страны в конечном итоге само решает, кто получит визу и кто будет допущен на территорию страны", - заявил представитель ФИФА в комментарии Sky Sports.
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.