Франция запретила въезд министру финансов Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу.
- Ранее Франция приняла аналогичную меру в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.
- Запрет на въезд связан с радикальными взглядами израильских министров и поселенческой деятельностью Израиля на Западном берегу реки Иордан.
ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, известному своими радикальными взглядами, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Глава МИД Франции напомнил, что израильский министр активно выступает за аннексию Западного берега реки Иордан, создание там поселений, колонизацию сектора Газа и экономический крах Палестинской автономии.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.