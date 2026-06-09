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Франция запретила въезд министру финансов Израиля - РИА Новости, 09.06.2026
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15:46 09.06.2026
Франция запретила въезд министру финансов Израиля

Франция запретила въезд министру финансов Израиля из-за его радикальных взглядов

© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу.
  • Ранее Франция приняла аналогичную меру в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.
  • Запрет на въезд связан с радикальными взглядами израильских министров и поселенческой деятельностью Израиля на Западном берегу реки Иордан.
ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, известному своими радикальными взглядами, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
В мае Франция приняла аналогичную меру в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за жестокого обращения с участниками гуманитарной флотилии "Сумуд".
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"На национальном уровне мы запретили въезд на нашу территорию министру Бецалелю Смотричу, четырем руководителям поселенческих организаций и 21 поселенцу", - написал Барро на своей странице в соцсети X.
Глава МИД Франции напомнил, что израильский министр активно выступает за аннексию Западного берега реки Иордан, создание там поселений, колонизацию сектора Газа и экономический крах Палестинской автономии.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
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В миреИзраильФранцияЗападный берег реки ИорданЖан-Ноэль Барро
 
 
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