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Врач предупредила, чем опасно купание в городских фонтанах - РИА Новости, 09.06.2026
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16:26 09.06.2026
Врач предупредила, чем опасно купание в городских фонтанах

Самойлова: купание в городских фонтанах грозит пневмонией и конъюнктивитом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДети в фонтане
Дети в фонтане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дети в фонтане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вода в городских фонтанах не проходит систему очистки и дезинфекции и является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, предупредила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
  • Купание в городских фонтанах может привести к тяжелой форме пневмонии ("болезнь легионеров"), кожным инфекциям и конъюнктивиту.
  • В воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор, что ведет к росту концентрации кишечной палочки и других бактерий.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Купание в городских фонтанах из-за отсутствия очистки воды может привести к тяжелой форме пневмонии, кожным инфекциям и конъюнктивиту, заявила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
"С наступлением жары городские фонтаны превращаются в крайне опасные зоны купания. Вода в них не проходит систему очистки и дезинфекции. Она является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов. Купание в них может вызвать тяжелую форму пневмонии, известную как "болезнь легионеров". Симптомы: высокая температура, сильный кашель, озноб, но состояние быстро ухудшается и требует немедленной госпитализации", - сказала Самойлова в беседе с NEWS.ru.
По словам врача, в воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор, что ведет к росту концентрации кишечной палочки и других бактерий. Купание в фонтане - неоправданный риск, лучше найти более безопасное место для плавания, добавила Самойлова.
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