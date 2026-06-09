Врач предупредила, чем опасно купание в городских фонтанах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вода в городских фонтанах не проходит систему очистки и дезинфекции и является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, предупредила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
- Купание в городских фонтанах может привести к тяжелой форме пневмонии ("болезнь легионеров"), кожным инфекциям и конъюнктивиту.
- В воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор, что ведет к росту концентрации кишечной палочки и других бактерий.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Купание в городских фонтанах из-за отсутствия очистки воды может привести к тяжелой форме пневмонии, кожным инфекциям и конъюнктивиту, заявила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
"С наступлением жары городские фонтаны превращаются в крайне опасные зоны купания. Вода в них не проходит систему очистки и дезинфекции. Она является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов. Купание в них может вызвать тяжелую форму пневмонии, известную как "болезнь легионеров". Симптомы: высокая температура, сильный кашель, озноб, но состояние быстро ухудшается и требует немедленной госпитализации", - сказала Самойлова в беседе с NEWS.ru.
По словам врача, в воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор, что ведет к росту концентрации кишечной палочки и других бактерий. Купание в фонтане - неоправданный риск, лучше найти более безопасное место для плавания, добавила Самойлова.