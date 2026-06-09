Врач предупредила, чем опасно купание в городских фонтанах

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Купание в городских фонтанах из-за отсутствия очистки воды может привести к тяжелой форме пневмонии, кожным инфекциям и конъюнктивиту, заявила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

По словам врача, в воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор, что ведет к росту концентрации кишечной палочки и других бактерий. Купание в фонтане - неоправданный риск, лучше найти более безопасное место для плавания, добавила Самойлова.