Финский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский парламентский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии, которые разрешат ввоз и хранение ядерного оружия в стране.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Финский парламентский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии, которые разрешат ввоз и хранение ядерного оружия в стране, говорится в заключении комитета.

Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

"Предложение о решении комитета по обороне: одобрить… предложение", - сказано в документе на сайте законодательного органа.

Члены комитета от оппозиционных социал-демократов, "зеленых" и партии "Левый союз" не поддержали это предложение, однако на принятие решения это не повлияло.