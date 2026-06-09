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Финский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии - РИА Новости, 09.06.2026
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15:43 09.06.2026
Финский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии

Финский комитет по обороне разрешил ввоз и хранение ядерного оружия в стране

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский парламентский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии, которые разрешат ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Финский парламентский комитет по обороне одобрил изменения в закон об атомной энергии, которые разрешат ввоз и хранение ядерного оружия в стране, говорится в заключении комитета.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
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"Предложение о решении комитета по обороне: одобрить… предложение", - сказано в документе на сайте законодательного органа.
Члены комитета от оппозиционных социал-демократов, "зеленых" и партии "Левый союз" не поддержали это предложение, однако на принятие решения это не повлияло.
В Кремле называли концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
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