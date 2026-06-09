Должна побеждать Валиеву и Трусову: что случилось с Алисой Двоеглазовой

Самая неприятная новость межсезонья – травма одной из лучших фигуристок страны Алисы Двоеглазовой. РИА Новости рассказывает, сможет ли способная брать золото на всех турнирах спортсменка восстановиться и навязать конкуренцию Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Аделии Петросян.
Идеально сложена для побед
В фигурном катании есть стандарт идеального тела - не очень высокие девушки с длинными ногами, обладающие классным прыжком и отличным коньком. Такая спортсменка обязана достигать целей. В последние годы олицетворением этой идеальности была Двоеглазова. Она не была причислена к лику главных талантов поколения, но зато стабильно впечатляла полнотой арсенала.
Великолепно скользит, классно вращается, способна презентовать и раскрыть сложные образы, а ее прыжковому набору не хватает разве что тройного акселя. Зато у нее все в порядке с четверными, включая самый дорогой - лутц.
В прошлом сезоне 17-летняя Алиса дебютировала на взрослом уровне - и сразу же в статусе одного из фаворитов. Многократная чемпионка России Аделия Петросян боролась с собой и завышенными ожиданиями на фоне статуса олимпийской надежды, а остальные будто бы не могли конкурировать с Двоеглазовой здесь и сейчас по голому таланту.
На чемпионате страны она стала второй, хотя вполне могла выиграть. Дебютный взрослый сезон не был безупречным, но если рассматривать его как точку роста, становится очевидно, насколько же велик ее исходный потенциал.
Если она уже сейчас едва ли не лучше всех в стране, то что же будет, когда она полноценно окрепнет?
Думалось, что ответ на этот вопрос мы можем узнать уже в предстоящем сезоне. Он, кстати, ожидается едва ли не самым мощным в истории женского одиночного катания. Может быть, звучит наивно, но разве можно говорить иначе, когда за золото внутри страны будут бороться 5-7 очень сильных девушек с ультра-си? Среди них и признанные легенды (Трусова, Валиева), и действующие лидеры (Петросян, сама Двоеглазова, Дарья Садкова), и вчерашние открытия (Мария Захарова, Камилла Нелюбова), и выходящие во взрослые (София Дзепка).
Двоеглазовой в этом наборе отводилась ключевая роль. Одержать победу в такой компании означает вывести свою карьеру на новый уровень очень вовремя - учитывая, что через сезон к допуску взрослых фигуристов из России в Международном союзе конькобежцев вернутся всерьез.
В прошлом сезоне 17-летняя Алиса дебютировала на взрослом уровне - и сразу же в статусе одного из фаворитов. Многократная чемпионка России Аделия Петросян боролась с собой и завышенными ожиданиями на фоне статуса олимпийской надежды, а остальные будто бы не могли конкурировать с Двоеглазовой здесь и сейчас по голому таланту.
На чемпионате страны она стала второй, хотя вполне могла выиграть. Дебютный взрослый сезон не был безупречным, но если рассматривать его как точку роста, становится очевидно, насколько же велик ее исходный потенциал.
Если она уже сейчас едва ли не лучше всех в стране, то что же будет, когда она полноценно окрепнет?
Думалось, что ответ на этот вопрос мы можем узнать уже в предстоящем сезоне. Он, кстати, ожидается едва ли не самым мощным в истории женского одиночного катания. Может быть, звучит наивно, но разве можно говорить иначе, когда за золото внутри страны будут бороться 5-7 очень сильных девушек с ультра-си? Среди них и признанные легенды (Трусова, Валиева), и действующие лидеры (Петросян, сама Двоеглазова, Дарья Садкова), и вчерашние открытия (Мария Захарова, Камилла Нелюбова), и выходящие во взрослые (София Дзепка).
Двоеглазовой в этом наборе отводилась ключевая роль. Одержать победу в такой компании означает вывести свою карьеру на новый уровень очень вовремя - учитывая, что через сезон к допуску взрослых фигуристов из России в Международном союзе конькобежцев вернутся всерьез.
Травма бедра
Но вот случится ли она? До этого межсезонья сомнений в том, что она как минимум серьезно поборется, не было никаких. Но, по информации РИА Новости, весной Алиса столкнулась с трудностью. Речь идет про довольно серьезную травму ноги в районе бедра.
О том, что конкретно приключилось и каков будет срок восстановления, должны говорить врачи. На первый взгляд кажется, что переживать не о чем - даже самые серьезные повреждения, такие как переломы, купируются за пару месяцев, если нет никаких осложнений. Так что лучше уж это все происходит сейчас, а не, скажем, в августе, когда времени на подготовку к сезону останется совсем чуть-чуть.
С другой, мы видели, как порой все выходит из-под контроля. Прошлой весной Александр Галлямов, один из лучших парников России и мира, сломал голень. Казалось бы, на дворе первые числа марта, до первого старта нового сезона еще полгода - никаких проблем. На деле же соревновательный год у Александра и его партнерши Анастасии Мишиной совершенно не задался, и причиной тому гарантированно стала та самая мартовская травма.
Впрочем, даже у выдающихся спортсменов редко обходится без серьезных испытаний. Кажется, для Алисы этот непростой период выпадает именно на межсезонье. Верим, что она справится и вернется еще сильнее, чем прежде.
О том, что конкретно приключилось и каков будет срок восстановления, должны говорить врачи. На первый взгляд кажется, что переживать не о чем - даже самые серьезные повреждения, такие как переломы, купируются за пару месяцев, если нет никаких осложнений. Так что лучше уж это все происходит сейчас, а не, скажем, в августе, когда времени на подготовку к сезону останется совсем чуть-чуть.
С другой, мы видели, как порой все выходит из-под контроля. Прошлой весной Александр Галлямов, один из лучших парников России и мира, сломал голень. Казалось бы, на дворе первые числа марта, до первого старта нового сезона еще полгода - никаких проблем. На деле же соревновательный год у Александра и его партнерши Анастасии Мишиной совершенно не задался, и причиной тому гарантированно стала та самая мартовская травма.
Впрочем, даже у выдающихся спортсменов редко обходится без серьезных испытаний. Кажется, для Алисы этот непростой период выпадает именно на межсезонье. Верим, что она справится и вернется еще сильнее, чем прежде.