Должна побеждать Валиеву и Трусову: что случилось с Алисой Двоеглазовой

Самая неприятная новость межсезонья – травма одной из лучших фигуристок страны Алисы Двоеглазовой. РИА Новости рассказывает, сможет ли способная брать золото на всех турнирах спортсменка восстановиться и навязать конкуренцию Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Аделии Петросян.