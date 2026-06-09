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Глава Моспрома: фармотрасль Москвы выросла почти на четверть - РИА Новости, 09.06.2026
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10:33 09.06.2026
Глава Моспрома: фармотрасль Москвы выросла почти на четверть

Гарбузов: столичная фармацевтическая отрасль выросла почти на четверть

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль Москвы выросла почти на четверть в январе-апреле 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Фармацевтическая отрасль выросла на 23%, при этом рост фармсубстанций, что очень важно, потому что нам необходимо обеспечивать технологический суверенитет в фармацевтике - это социально значимая отрасль, составил 61,3% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года", - рассказал Гарбузов.
Он отметил, что также в числе растущих отраслей - производство компьютерных, электронных и оптических изделий, оно увеличилось на 17,9%. В лидерах по темпам роста - кабельная отрасль - выпуск вырос в 2,6 раза.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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