Глава Моспрома: фармотрасль Москвы выросла почти на четверть

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль Москвы выросла почти на четверть в январе-апреле 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Фармацевтическая отрасль выросла на 23%, при этом рост фармсубстанций, что очень важно, потому что нам необходимо обеспечивать технологический суверенитет в фармацевтике - это социально значимая отрасль, составил 61,3% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года", - рассказал Гарбузов.

Он отметил, что также в числе растущих отраслей - производство компьютерных, электронных и оптических изделий, оно увеличилось на 17,9%. В лидерах по темпам роста - кабельная отрасль - выпуск вырос в 2,6 раза.