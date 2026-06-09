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В ЕС не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией - РИА Новости, 09.06.2026
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03:13 09.06.2026
В ЕС не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией

Депутат Картайзер: ЕС не может согласовать кандидатуру переговорщика с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией.
  • Отсутствие согласия внутри ЕС остается главным препятствием для возобновления официального диалога с Москвой.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза не могут согласовать ни кандидатуру переговорщика для контактов с Россией, ни его полномочия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате", - сказал собеседник агентства.
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