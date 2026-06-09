В ЕС не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза не могут согласовать ни кандидатуру переговорщика для контактов с Россией, ни его полномочия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.