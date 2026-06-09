Родители погибшего после драки Ерошевича требуют сурового наказания

Краткий пересказ от РИА ИИ Родители футболиста Арсения Ерошевича, погибшего после драки в Подмосковье, требуют самого сурового наказания для обвиняемых.

Следствием установлено, что 17 августа 2025 года обвиняемые спровоцировали конфликт в баре в Щелково, который перерос в драку на улице.

Ерошевич и его друг пытались огородить знакомых девушек от внимания будущих обвиняемых, из-за чего и возник спор.

ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 9 июн - РИА Новости. Родители футболиста Арсения Ерошевича, который погиб после драки в Подмосковье, требуют для обвиняемых самого сурового наказания, сообщила РИА Новости его мать Арсения Татьяна.

"Мы настаиваем на самом суровом наказании для обвиняемых по итогам справедливого судебного разбирательства", - сказала собеседница агентства.

Татьяна подчеркнула, что считает основными фигурантами Мухаммада Ятимова и Зикрулло Кадирова. Они, как заявил в Щелковском горсуде Подмосковья друг Ерошевича и свидетель драки Егор Козлов, и нанесли молодому человеку удары, из-за которых футболист получил несовместимые с жизнью травмы.

На скамье подсудимых - четыре иностранца, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях". Дело рассматривается с участием присяжных.

Следствием установлено, что 17 августа 2025 года обвиняемые в баре в Щелково спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии участники спора вышли на улицу, к зачинщикам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка.

Как стало известно из вступительного слова прокурора, Ерошевич и его друг пытались огородить знакомых девушек от внимания будущих обвиняемых, из-за чего и возник спор.

Ерошевич с множественными травмами был госпитализирован. Он впал в кому, из которой в сознание не пришел, несмотря на операцию и усилия врачей, заявляла в суде мать. Молодой человек скончался в больнице.