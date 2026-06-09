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Родители погибшего после драки Ерошевича требуют сурового наказания - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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17:04 09.06.2026
Родители погибшего после драки Ерошевича требуют сурового наказания

Родители погибшего после драки футболиста Ерошевича требуют сурового наказания

© Фото : соцсети ФК "Русская Община"Арсений Ерошевич
Арсений Ерошевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Русская Община"
Арсений Ерошевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители футболиста Арсения Ерошевича, погибшего после драки в Подмосковье, требуют самого сурового наказания для обвиняемых.
  • Следствием установлено, что 17 августа 2025 года обвиняемые спровоцировали конфликт в баре в Щелково, который перерос в драку на улице.
  • Ерошевич и его друг пытались огородить знакомых девушек от внимания будущих обвиняемых, из-за чего и возник спор.
ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 9 июн - РИА Новости. Родители футболиста Арсения Ерошевича, который погиб после драки в Подмосковье, требуют для обвиняемых самого сурового наказания, сообщила РИА Новости его мать Арсения Татьяна.
"Мы настаиваем на самом суровом наказании для обвиняемых по итогам справедливого судебного разбирательства", - сказала собеседница агентства.
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Татьяна подчеркнула, что считает основными фигурантами Мухаммада Ятимова и Зикрулло Кадирова. Они, как заявил в Щелковском горсуде Подмосковья друг Ерошевича и свидетель драки Егор Козлов, и нанесли молодому человеку удары, из-за которых футболист получил несовместимые с жизнью травмы.
На скамье подсудимых - четыре иностранца, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях". Дело рассматривается с участием присяжных.
Следствием установлено, что 17 августа 2025 года обвиняемые в баре в Щелково спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии участники спора вышли на улицу, к зачинщикам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка.
Как стало известно из вступительного слова прокурора, Ерошевич и его друг пытались огородить знакомых девушек от внимания будущих обвиняемых, из-за чего и возник спор.
Ерошевич с множественными травмами был госпитализирован. Он впал в кому, из которой в сознание не пришел, несмотря на операцию и усилия врачей, заявляла в суде мать. Молодой человек скончался в больнице.
Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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