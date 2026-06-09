В Джубге при падении обломков БПЛА никто не пострадал

КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Пострадавших и погибших из-за падения обломков БПЛА в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края нет, сообщает оперативный штаб региона.

Во вторник утром произошло возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА в поселке Джубга, согласно данным оперативного штаба. Уточняется, что на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы.