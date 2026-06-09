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В Джубге при падении обломков БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 09.06.2026
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В Джубге при падении обломков БПЛА никто не пострадал

В Джубге при падении обломков БПЛА на частные дома никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпецсигнал на автомобиле полиции
Спецсигнал на автомобиле полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края произошло возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА.
  • Пострадавших и погибших нет.
КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Пострадавших и погибших из-за падения обломков БПЛА в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края нет, сообщает оперативный штаб региона.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Во вторник утром произошло возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА в поселке Джубга, согласно данным оперативного штаба. Уточняется, что на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы.
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