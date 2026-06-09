Движение через АПП "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом временно перекрыто.
- Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом перекрыто, опубликованы альтернативные пути маршрутов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между двумя регионами.
Ранее во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост был вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.
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"Временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой". Из-за осложненной ситуации с проездом к пункту пропуска просим выбирать альтернативные пути движения в Крым", - говорится в сообщении.
В частности, водителям советуют ехать по двум маршрутам: Мелитополь-Новоалексеевка-Новотроицкое-Чаплинка-Армянск и Мелитополь-Новоалексеевка-Чкалово-Аскания-Нова-Чаплинка-Армянск.
"Обе трассы имеют отличное покрытие. Планируйте маршруты заранее", - добавили в инфоцентре.
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