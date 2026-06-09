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Движение через АПП "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью перекрыли - РИА Новости, 09.06.2026
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08:36 09.06.2026 (обновлено: 08:37 09.06.2026)
Движение через АПП "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью перекрыли

Движение через АПП "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом перекрыли

© Фото : Владимир Сальдо/MAXАПП "Джанкой"
АПП Джанкой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
АПП "Джанкой"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом временно перекрыто.
  • Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом перекрыто, опубликованы альтернативные пути маршрутов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между двумя регионами.
Ранее во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост был вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.
«
"Временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой". Из-за осложненной ситуации с проездом к пункту пропуска просим выбирать альтернативные пути движения в Крым", - говорится в сообщении.
В частности, водителям советуют ехать по двум маршрутам: Мелитополь-Новоалексеевка-Новотроицкое-Чаплинка-Армянск и Мелитополь-Новоалексеевка-Чкалово-Аскания-Нова-Чаплинка-Армянск.
"Обе трассы имеют отличное покрытие. Планируйте маршруты заранее", - добавили в инфоцентре.
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