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В Волгоградской области мотоциклиста осудили за ДТП, где погиб его сын - РИА Новости, 09.06.2026
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19:03 09.06.2026 (обновлено: 23:35 09.06.2026)
В Волгоградской области мотоциклиста осудили за ДТП, где погиб его сын

В Волгоградской области мотоциклисту дали 8,5 года за ДТП, где погиб его сын

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП с участием мотоцикла в селе Матышево Волгоградской области. Кадр видео
Последствия ДТП с участием мотоцикла в селе Матышево Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП с участием мотоцикла в селе Матышево Волгоградской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руднянский районный суд Волгоградской области приговорил мотоциклиста к 8,5 годам колонии общего режима за ДТП.
  • Подсудимый без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением мотоциклом и врезался в опору линии электропередачи, в результате чего его семилетний сын, находившийся в прицепе мотоцикла, погиб на месте.
ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Руднянский районный суд Волгоградской области приговорил мотоциклиста к 8,5 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб его семилетний сын, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации суда, 25 августа 2025 года в селе Матышево Руднянского района подсудимый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом, но не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Его семилетний сын, находившийся в прицепе мотоцикла, погиб на месте.
"За содеянное суд приговорил мужчину к наказанию в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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