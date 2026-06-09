В Волгоградской области мотоциклиста осудили за ДТП, где погиб его сын

ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Руднянский районный суд Волгоградской области приговорил мотоциклиста к 8,5 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб его семилетний сын, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.