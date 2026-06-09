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Иранские болельщики не смогут попасть на ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
12:17 09.06.2026 (обновлено: 12:42 09.06.2026)
Иранские болельщики не смогут попасть на ЧМ-2026 по футболу

США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026 по футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Ирана
Болельщики сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026, из-за чего они не смогут посетить матчи своей команды.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики с участием 48 национальных команд.
  • Несколько членов делегации Ирана, включая представителей тренерского штаба, получили отказ в выдаче американских виз.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты перед началом ЧМ-2026 по футболу отменили квоты для иранских болельщиков, которые отныне не смогут посетить матчи своей команды, сообщила Федерация футбола Ирана.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым ЧМ, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета", - говорится в заявлении Федерации футбола, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Федерация футбола обвинила в этом решении США, заявив, что американская сторона саботировала присутствие иранских болельщиков на стадионах, где пройдут три игры сборной Ирана в рамках группового этапа турнира.
Иранская сторона напомнила, что по установленным правилам Международной федерации футбола (ФИФА) 8% билетов выделяют национальным федерациям футбола на каждый матч, чтобы болельщики страны смогли посетить игры.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
Как сообщают иранские СМИ, нескольким членам делегации, в том числе представителям тренерского штаба, отказано в выдаче американских виз. Кроме того команда Ирана должна будет выезжать с территории США после своих матчей на чемпионате мира - ее тренировочная база находится на территории Мексики.
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ФутболСпортИранСШАМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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