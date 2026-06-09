Иранские болельщики не смогут попасть на ЧМ-2026 по футболу

ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты перед началом ЧМ-2026 по футболу отменили квоты для иранских болельщиков, которые отныне не смогут посетить матчи своей команды, сообщила Федерация футбола Ирана.

Федерация футбола обвинила в этом решении США, заявив, что американская сторона саботировала присутствие иранских болельщиков на стадионах, где пройдут три игры сборной Ирана в рамках группового этапа турнира.

Как сообщают иранские СМИ, нескольким членам делегации, в том числе представителям тренерского штаба, отказано в выдаче американских виз. Кроме того команда Ирана должна будет выезжать с территории США после своих матчей на чемпионате мира - ее тренировочная база находится на территории Мексики.