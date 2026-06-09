Рейтинг@Mail.ru
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей, состав групп, плей-офф
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 09.06.2026 (обновлено: 19:53 09.06.2026)
ЧМ-2026: календарь, состав групп, формат и фавориты чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© FIFA
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Главный футбольный турнир года – 23-й розыгрыш чемпионата мира – стартует уже 11 июня. РИА Новости в преддверии мундиаля рассказывает главное про формат ЧМ-2026, его участников и главных претендентов на золото мундиаля в Северной Америке.
  • 2010 ИСПАНИЯ
  • 2014 ГЕРМАНИЯ
  • 2018 ФРАНЦИЯ
  • 2022 АРГЕНТИНА

2026 — ...

© ФИФАЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ФИФА
Лионель Месси
Впервые в истории турнира в нем примут участие аж 48 национальных сборных. А значит, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике мы увидим более сотни матчей менее чем за 40 дней.

Список городов

  • США: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.
  • Канада: Торонто, Ванкувер.
  • Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.

Как выглядят 12 групп

  • A. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
  • B. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
  • C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
  • D. США, Парагвай, Австралия, Турция;
  • E. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
  • F. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;
  • G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
  • H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
  • I. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия;
  • J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
  • K. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;
  • L. Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/16 финала. Команды, занявшие в квартетах третьи места, попадут в рейтинг, топ-8 которого также отправится в плей-офф. Соответственно, из 48 команд в плей-офф пробьются 32, а 16 отправятся домой.
© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Все матчи группового этапа

11 июня. Матч открытия ЧМ-2026
  • 22:00* / Мексика – ЮАР
* здесь и далее время матчей указано по Москве.
12 июня
  • 5:00 / Южная Корея – Чехия
  • 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина
13 июня
  • 4:00 / США – Парагвай
  • 22:00 / Катар – Швейцария
14 июня
  • 1:00 / Бразилия – Марокко
  • 4:00 / Гаити – Шотландия
  • 7:00 / Австралия – Турция
  • 20:00 / Германия – Кюрасао
  • 23:00 / Нидерланды – Япония
15 июня
  • 2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор
  • 5:00 / Швеция – Тунис
  • 19:00 / Испания – Кабо-Верде
  • 22:00 / Бельгия – Египет
16 июня
  • 1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай
  • 4:00 / Иран – Новая Зеландия
  • 22:00 / Франция – Сенегал
17 июня
  • 1:00 / Ирак – Норвегия
  • 4:00 / Аргентина – Алжир
  • 7:00 / Австрия – Иордания
  • 20:00 / Португалия – ДР Конго
  • 23:00 / Англия – Хорватия
18 июня
  • 2:00 / Гана – Панама
  • 5:00 / Узбекистан – Колумбия
  • 19:00 / Чехия – ЮАР
  • 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня
  • 1:00 / Канада – Катар
  • 4:00 / Мексика – Южная Корея
  • 22:00 / США – Австралия
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
1 апреля, 01:01
20 июня
  • 1:00 / Шотландия – Марокко
  • 4:00 / Бразилия – Гаити
  • 7:00 / Турция – Парагвай
  • 20:00 / Нидерланды – Швеция
  • 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар
21 июня
  • 3:00 / Эквадор – Кюрасао
  • 7:00 / Тунис – Япония
  • 19:00 / Испания – Саудовская Аравия
  • 22:00 / Бельгия – Иран
22 июня
  • 1:00 / Уругвай – Кабо-Верде
  • 4:00 / Новая Зеландия – Египет
  • 20:00 / Аргентина – Австрия
23 июня
  • 00:00 / Франция – Ирак
  • 3:00 / Норвегия – Сенегал
  • 6:00 / Иордания – Алжир
  • 20:00 / Португалия – Узбекистан
  • 23:00 / Англия – Гана
24 июня
  • 2:00 / Панама – Хорватия
  • 5:00 / Колумбия – ДР Конго
  • 22:00 / Швейцария – Канада
  • 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар
25 июня
  • 1:00 / Шотландия – Бразилия
  • 1:00 / Марокко – Гаити
  • 4:00 / Чехия – Мексика
  • 4:00 / ЮАР – Южная Корея
  • 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар
  • 23:00 / Эквадор – Германия
© пресс-служба CBFНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© пресс-служба CBF
Неймар
26 июня
  • 2:00 / Япония – Швеция
  • 2:00 / Тунис – Нидерланды
  • 5:00 / Турция – США
  • 5:00 / Парагвай – Австралия
  • 22:00 / Норвегия – Франция
  • 22:00 / Сенегал – Ирак
27 июня
  • 3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 3:00 / Уругвай – Испания
  • 6:00 / Египет – Иран
  • 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия
28 июня
  • 00:00 / Панама – Англия
  • 00:00 / Хорватия – Гана
  • 2:30 / Колумбия – Португалия
  • 2:30 / ДР Конго – Узбекистан
  • 5:00 / Алжир – Австрия
  • 5:00 / Иордания – Аргентина

Когда пройдет плей-офф

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала – с четвертого по седьмое число. Что касается четвертьфиналов, то они пройдут 9-11 июля, а полуфиналы – 14-15 июля.
Противостояние за третье место состоится 18 июля. Финал 19 июля примет арена "Метлайф" в Нью-Йорке (пригород Ист-Ратерфорд).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ
30 апреля, 22:47

Фавориты

Как подсчитала статистическая платформа Opta, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Испании (вероятность — 16,1%), следом идут французы (13%) и англичане (11,2%).
А вот аргентинцы с Лионелем Месси видятся суперкомпьютеру четвертой по силе командой турнира, которая защитит золото с вероятностью 10,4%. Также отметим симпатичный коллектив португальцев с нестареющим Криштиану Роналду — они в рейтинге пятые (7%).

А где же Россия?

В сентябре 2022 года Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил нашу сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, так что команды Валерия Карпина не было шансов пробиться на Евро-2024. До этого, в феврале 2022-го, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине.
Таким образом, вслед за ЧМ-2022 и Евро-2024 наша команда пропускает третий большой турнир кряду.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27
6 июня, 23:32
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Анонсы и трансляции матчейМеждународная федерация футбола (ФИФА)Криштиану РоналдуЛионель МессиИспанияАнглияПортугалияФранцияАргентина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала