ЧМ-2026: календарь, состав групп, формат и фавориты чемпионата мира

Главный футбольный турнир года – 23-й розыгрыш чемпионата мира – стартует уже 11 июня. РИА Новости в преддверии мундиаля рассказывает главное про формат ЧМ-2026, его участников и главных претендентов на золото мундиаля в Северной Америке.
- 2010 — ИСПАНИЯ
- 2014 — ГЕРМАНИЯ
- 2018 — ФРАНЦИЯ
- 2022 — АРГЕНТИНА
2026 — ...
© ФИФАЛионель Месси
© ФИФА
Лионель Месси
Впервые в истории турнира в нем примут участие аж 48 национальных сборных. А значит, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике мы увидим более сотни матчей менее чем за 40 дней.
Список городов
- США: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.
- Канада: Торонто, Ванкувер.
- Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.
Как выглядят 12 групп
- A. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
- B. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
- C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- D. США, Парагвай, Австралия, Турция;
- E. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
- F. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;
- G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- I. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия;
- J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- K. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;
- L. Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/16 финала. Команды, занявшие в квартетах третьи места, попадут в рейтинг, топ-8 которого также отправится в плей-офф. Соответственно, из 48 команд в плей-офф пробьются 32, а 16 отправятся домой.
© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026
Все матчи группового этапа
11 июня. Матч открытия ЧМ-2026
- 22:00* / Мексика – ЮАР
* здесь и далее время матчей указано по Москве.
12 июня
- 5:00 / Южная Корея – Чехия
- 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина
13 июня
- 4:00 / США – Парагвай
- 22:00 / Катар – Швейцария
14 июня
- 1:00 / Бразилия – Марокко
- 4:00 / Гаити – Шотландия
- 7:00 / Австралия – Турция
- 20:00 / Германия – Кюрасао
- 23:00 / Нидерланды – Япония
15 июня
- 2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор
- 5:00 / Швеция – Тунис
- 19:00 / Испания – Кабо-Верде
- 22:00 / Бельгия – Египет
16 июня
- 1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай
- 4:00 / Иран – Новая Зеландия
- 22:00 / Франция – Сенегал
17 июня
- 1:00 / Ирак – Норвегия
- 4:00 / Аргентина – Алжир
- 7:00 / Австрия – Иордания
- 20:00 / Португалия – ДР Конго
- 23:00 / Англия – Хорватия
18 июня
- 2:00 / Гана – Панама
- 5:00 / Узбекистан – Колумбия
- 19:00 / Чехия – ЮАР
- 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня
- 1:00 / Канада – Катар
- 4:00 / Мексика – Южная Корея
- 22:00 / США – Австралия
20 июня
- 1:00 / Шотландия – Марокко
- 4:00 / Бразилия – Гаити
- 7:00 / Турция – Парагвай
- 20:00 / Нидерланды – Швеция
- 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар
21 июня
- 3:00 / Эквадор – Кюрасао
- 7:00 / Тунис – Япония
- 19:00 / Испания – Саудовская Аравия
- 22:00 / Бельгия – Иран
22 июня
- 1:00 / Уругвай – Кабо-Верде
- 4:00 / Новая Зеландия – Египет
- 20:00 / Аргентина – Австрия
23 июня
- 00:00 / Франция – Ирак
- 3:00 / Норвегия – Сенегал
- 6:00 / Иордания – Алжир
- 20:00 / Португалия – Узбекистан
- 23:00 / Англия – Гана
24 июня
- 2:00 / Панама – Хорватия
- 5:00 / Колумбия – ДР Конго
- 22:00 / Швейцария – Канада
- 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар
25 июня
- 1:00 / Шотландия – Бразилия
- 1:00 / Марокко – Гаити
- 4:00 / Чехия – Мексика
- 4:00 / ЮАР – Южная Корея
- 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар
- 23:00 / Эквадор – Германия
26 июня
- 2:00 / Япония – Швеция
- 2:00 / Тунис – Нидерланды
- 5:00 / Турция – США
- 5:00 / Парагвай – Австралия
- 22:00 / Норвегия – Франция
- 22:00 / Сенегал – Ирак
27 июня
- 3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 3:00 / Уругвай – Испания
- 6:00 / Египет – Иран
- 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия
28 июня
- 00:00 / Панама – Англия
- 00:00 / Хорватия – Гана
- 2:30 / Колумбия – Португалия
- 2:30 / ДР Конго – Узбекистан
- 5:00 / Алжир – Австрия
- 5:00 / Иордания – Аргентина
Когда пройдет плей-офф
Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала – с четвертого по седьмое число. Что касается четвертьфиналов, то они пройдут 9-11 июля, а полуфиналы – 14-15 июля.
Противостояние за третье место состоится 18 июля. Финал 19 июля примет арена "Метлайф" в Нью-Йорке (пригород Ист-Ратерфорд).
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Фавориты
Как подсчитала статистическая платформа Opta, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Испании (вероятность — 16,1%), следом идут французы (13%) и англичане (11,2%).
А вот аргентинцы с Лионелем Месси видятся суперкомпьютеру четвертой по силе командой турнира, которая защитит золото с вероятностью 10,4%. Также отметим симпатичный коллектив португальцев с нестареющим Криштиану Роналду — они в рейтинге пятые (7%).
А где же Россия?
В сентябре 2022 года Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил нашу сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, так что команды Валерия Карпина не было шансов пробиться на Евро-2024. До этого, в феврале 2022-го, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине.
Таким образом, вслед за ЧМ-2022 и Евро-2024 наша команда пропускает третий большой турнир кряду.