ЧМ-2026: календарь, состав групп, формат и фавориты чемпионата мира

Главный футбольный турнир года – 23-й розыгрыш чемпионата мира – стартует уже 11 июня. РИА Новости в преддверии мундиаля рассказывает главное про формат ЧМ-2026, его участников и главных претендентов на золото мундиаля в Северной Америке.

2010 — ИСПАНИЯ

2014 — ГЕРМАНИЯ

2018 — ФРАНЦИЯ

2022 — АРГЕНТИНА

2026 — ...

© ФИФА Лионель Месси © ФИФА Лионель Месси

Впервые в истории турнира в нем примут участие аж 48 национальных сборных. А значит, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике мы увидим более сотни матчей менее чем за 40 дней.

Список городов

США : Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.

: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско. Канада : Торонто, Ванкувер.

: Торонто, Ванкувер. Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.

Как выглядят 12 групп

A . Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;

. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия; B . Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;

. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария; C . Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия; D . США, Парагвай, Австралия, Турция;

. США, Парагвай, Австралия, Турция; E . Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор; F . Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;

. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис; G . Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия; H . Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; I . Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия;

. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия; J . Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; K . Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;

. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия; L. Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/16 финала. Команды, занявшие в квартетах третьи места, попадут в рейтинг, топ-8 которого также отправится в плей-офф. Соответственно, из 48 команд в плей-офф пробьются 32, а 16 отправятся домой.

© Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026 © Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026

Все матчи группового этапа

11 июня. Матч открытия ЧМ-2026

22:00* / Мексика – ЮАР

* здесь и далее время матчей указано по Москве.

12 июня

5:00 / Южная Корея – Чехия

22:00 / Канада – Босния и Герцеговина

13 июня

4:00 / США – Парагвай

22:00 / Катар – Швейцария

14 июня

1:00 / Бразилия – Марокко

4:00 / Гаити – Шотландия

7:00 / Австралия – Турция

20:00 / Германия – Кюрасао

23:00 / Нидерланды – Япония

15 июня

2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор

5:00 / Швеция – Тунис

19:00 / Испания – Кабо-Верде

22:00 / Бельгия – Египет

16 июня

1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай

4:00 / Иран – Новая Зеландия

22:00 / Франция – Сенегал

17 июня

1:00 / Ирак – Норвегия

4:00 / Аргентина – Алжир

7:00 / Австрия – Иордания

20:00 / Португалия – ДР Конго

23:00 / Англия – Хорватия

18 июня

2:00 / Гана – Панама

5:00 / Узбекистан – Колумбия

19:00 / Чехия – ЮАР

22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня

1:00 / Канада – Катар

4:00 / Мексика – Южная Корея

22:00 / США – Австралия

20 июня

1:00 / Шотландия – Марокко

4:00 / Бразилия – Гаити

7:00 / Турция – Парагвай

20:00 / Нидерланды – Швеция

23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар

21 июня

3:00 / Эквадор – Кюрасао

7:00 / Тунис – Япония

19:00 / Испания – Саудовская Аравия

22:00 / Бельгия – Иран

22 июня

1:00 / Уругвай – Кабо-Верде

4:00 / Новая Зеландия – Египет

20:00 / Аргентина – Австрия

23 июня

00:00 / Франция – Ирак

3:00 / Норвегия – Сенегал

6:00 / Иордания – Алжир

20:00 / Португалия – Узбекистан

23:00 / Англия – Гана

24 июня

2:00 / Панама – Хорватия

5:00 / Колумбия – ДР Конго

22:00 / Швейцария – Канада

22:00 / Босния и Герцеговина – Катар

25 июня

1:00 / Шотландия – Бразилия

1:00 / Марокко – Гаити

4:00 / Чехия – Мексика

4:00 / ЮАР – Южная Корея

23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар

23:00 / Эквадор – Германия

26 июня

2:00 / Япония – Швеция

2:00 / Тунис – Нидерланды

5:00 / Турция – США

5:00 / Парагвай – Австралия

22:00 / Норвегия – Франция

22:00 / Сенегал – Ирак

27 июня

3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия

3:00 / Уругвай – Испания

6:00 / Египет – Иран

6:00 / Новая Зеландия – Бельгия

28 июня

00:00 / Панама – Англия

00:00 / Хорватия – Гана

2:30 / Колумбия – Португалия

2:30 / ДР Конго – Узбекистан

5:00 / Алжир – Австрия

5:00 / Иордания – Аргентина

Когда пройдет плей-офф

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала – с четвертого по седьмое число. Что касается четвертьфиналов, то они пройдут 9-11 июля, а полуфиналы – 14-15 июля.

Противостояние за третье место состоится 18 июля. Финал 19 июля примет арена "Метлайф" в Нью-Йорке (пригород Ист-Ратерфорд).

Фавориты

Как подсчитала статистическая платформа Opta, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Испании (вероятность — 16,1%), следом идут французы (13%) и англичане (11,2%).

А вот аргентинцы с Лионелем Месси видятся суперкомпьютеру четвертой по силе командой турнира, которая защитит золото с вероятностью 10,4%. Также отметим симпатичный коллектив португальцев с нестареющим Криштиану Роналду — они в рейтинге пятые (7%).

А где же Россия?

В сентябре 2022 года Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил нашу сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, так что команды Валерия Карпина не было шансов пробиться на Евро-2024. До этого, в феврале 2022-го, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине.