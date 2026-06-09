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СМИ: "Спартак" предложит "Локомотиву" четыре миллиона евро за Воробьева - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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11:00 09.06.2026 (обновлено: 11:54 09.06.2026)
СМИ: "Спартак" предложит "Локомотиву" четыре миллиона евро за Воробьева

"Чемпионат": "Спартак" предложит 4 млн евро за форварда "Локомотива" Воробьева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» планирует предложить 4 миллиона евро за трансфер футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
  • «Локомотив» готов продать футболиста за 6 миллионов евро.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" предложит 4 миллиона евро за футболиста столичного "Локомотива" Дмитрия Воробьева, сообщает портал "Чемпионат".
По информации источника, "Спартак" сделает предложение по трансферу форварда в ближайшее время. При этом отмечается, что железнодорожники готовы продать футболиста за 6 миллионов евро.
Воробьеву 28 лет. Он перешел в "Локомотив" из "Оренбурга" летом 2024 года. Его контракт с "красно-зелеными" рассчитан до июня 2027 года.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах за клуб во всех турнирах и забил 12 мячей, 10 из которых - в Российской премьер-лиге (РПЛ). По этому показателю он стал вторым бомбардиром команды после Алексея Батракова (13).
Также Воробьев провел четыре матча за сборную России и отметился одним забитым мячом.
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