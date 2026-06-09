СМИ: "Спартак" предложит "Локомотиву" четыре миллиона евро за Воробьева

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский «Спартак» планирует предложить 4 миллиона евро за трансфер футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

«Локомотив» готов продать футболиста за 6 миллионов евро.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" предложит 4 миллиона евро за футболиста столичного "Локомотива" Дмитрия Воробьева, сообщает портал "Чемпионат".

По информации источника, "Спартак" сделает предложение по трансферу форварда в ближайшее время. При этом отмечается, что железнодорожники готовы продать футболиста за 6 миллионов евро.

Воробьеву 28 лет. Он перешел в "Локомотив" из "Оренбурга" летом 2024 года. Его контракт с "красно-зелеными" рассчитан до июня 2027 года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах за клуб во всех турнирах и забил 12 мячей, 10 из которых - в Российской премьер-лиге (РПЛ). По этому показателю он стал вторым бомбардиром команды после Алексея Батракова (13).