Жителю Челябинска дали десять лет за нападение на банк с газовым пистолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Челябинска получил 10 лет лишения свободы за нападение на отделение банка.
- Подсудимый с газовым пистолетом пришел в отделение "Совкомбанка" и, выстрелив не менее двух раз, потребовал отдать все деньги из кассы, угрожая сотруднице банка.
- Суд признал его виновным в разбое и назначил ему штраф в размере 300 000 рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы жителю Челябинска после нападения с газовым пистолетом на отделение банка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным пресс-центра, 27 ноября 2025 года подсудимый с газовым пистолетом пришел в отделение "Совкомбанка", где не менее двух раз выстрелил, потребовав передать все денежные средства из кассы, угрожая насилием сотруднице банка.
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"Суд Калининского района Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.
В суде подсудимый вину признал частично, отмечает надзорное ведомство.
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