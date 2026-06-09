Жителю Челябинска дали десять лет за нападение на банк с газовым пистолетом

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"Суд Калининского района Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.