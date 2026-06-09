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Жителю Челябинска дали десять лет за нападение на банк с газовым пистолетом - РИА Новости, 09.06.2026
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16:09 09.06.2026
Жителю Челябинска дали десять лет за нападение на банк с газовым пистолетом

Жителю Челябинска дали 10 лет колонии за нападение с газовым пистолетом на банк

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Челябинска получил 10 лет лишения свободы за нападение на отделение банка.
  • Подсудимый с газовым пистолетом пришел в отделение "Совкомбанка" и, выстрелив не менее двух раз, потребовал отдать все деньги из кассы, угрожая сотруднице банка.
  • Суд признал его виновным в разбое и назначил ему штраф в размере 300 000 рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы жителю Челябинска после нападения с газовым пистолетом на отделение банка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным пресс-центра, 27 ноября 2025 года подсудимый с газовым пистолетом пришел в отделение "Совкомбанка", где не менее двух раз выстрелил, потребовав передать все денежные средства из кассы, угрожая насилием сотруднице банка.
«
"Суд Калининского района Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.
В суде подсудимый вину признал частично, отмечает надзорное ведомство.
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ПроисшествияЧелябинскКалининский районРоссияСовкомбанк
 
 
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