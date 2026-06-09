Лидер АдГ уличила ХДС и СДПГ в использовании абсурдных тезисов прошлого

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о растерянности Христанско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и уличила их в использовании абсурдных тезисов прошлого.