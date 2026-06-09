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Лидер АдГ уличила ХДС и СДПГ в использовании абсурдных тезисов прошлого - РИА Новости, 09.06.2026
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14:53 09.06.2026
Лидер АдГ уличила ХДС и СДПГ в использовании абсурдных тезисов прошлого

Вайдель обвинила ХДС и СДПГ в использовании абсурдных тезисов прошлого

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила растерянность ХДС и СДПГ, уличив их в использовании абсурдных тезисов прошлого.
  • Вайдель считает, что миграция делает граждан ФРГ беднее и ее следует немедленно остановить.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о растерянности Христанско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и уличила их в использовании абсурдных тезисов прошлого.
"Растерянность СДПГ и ХДС проявляется еще и в том, что они продолжают повторять сегодня абсурдные тезисы прошлого", - написала Вайдель в соцсети X.
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Так лидер АдГ прокомментировала то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитый лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель "мы справимся с этим" в контексте намеченных в Германии реформ, а также слова министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля о том, что миграция обогащает Германию как в культурном, так и в экономическом плане.
Вайдель добавила, что миграция делает граждан ФРГ беднее и ее следует немедленно остановить.
Мерц ранее заявил, что опасается большого наплыва беженцев и, как следствие, нового миграционного кризиса в Германии из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, власти Германии не могут на данный момент точно оценить возможный масштаб новой волны беженцев.
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